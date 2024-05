Zbog planiranih radova na mreži, u petak 17. maja, bez napajanja električnom energijom u Pljevljima će ostati u terminu od 9 do 17 sati Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak i Bratosavina, u terminu od 8 do 17 sati Male Krće, u terminu od 9 do 13 sati Đurđevića Tara i u terminu od 8 do 10 sati Ul. Miloša Tošića, zgrada Uprave šumarstva, meterološka stanica, zgrada MUP-a, dio naselja Stražica i dio naselja u III Sandžačkoj.

