Zbog planiranih radova na mreži u petak, 19. januara bez napajanja električnom energijom u Pljevljima će ostati u terminu:

od 9 do 16 sati Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav i Gusino Brdo.

Izvor-cedis