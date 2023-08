Sjutra isključenja struje na većem dijelu seoskog i dijelu gradskog područja

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 10. avgusta, bez napajanja električnom energijom u Pljevljima će ostati u terminu od 8 do 17 sati Uremovići, Gornje Selo, Crnobori i Javorak, od 9 do 15 sati Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina i Vodno, od 9 do 17 sati Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova) Male Krće, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica, od 9 do 18 sati Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo, Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, živinska farma – Zabrđe, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Zenica, preduzeće Mivex – Vujanović, staklorezačka radnja – Duja, Zeleno Borje, Delić, pilana Dragaš, pilana Mišović, Podrogatac, Pauče, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši i Kakmuže, od 10 do 14 sati dio ul. Kralja Petra, zgrada Opštine Pljevlja, zgrada SDK, zgrade od Jalije prema Opštini, ul. Boljanićka, 4. Sandžačka, Kozaračka, dio ul.Lovćenske, Nikole Pašića i od 14 do 17 sati Zgrade GM6, GM7, GM8 – svi ulazi.

