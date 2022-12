Sjutra isključenje struje na dijelu seoskog i gradskog područja

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 22. decembra, bez napajanja električnom energijom u Pljevljima će ostati u terminu od 08:30 do 15 sati Katun, Boščinovići, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša, Đurđevića Tara i u terminu od 9 do 12 sati Zgrade u ul. Mila Peruničića, ul. Ivana Milutinovića, Sutjeska, Osmana Džikića, stara stanica policje, zgrade u ul.Kralja Petra i dio ul. 29.novembra, Ul.Njegoševa, Dušana Obradovića, Istarska, Meše Selimovića, Vase Čarapića, dio Manastirkske, Manastir SV.Trojica.

Izvor-cedis