Sjutra isključenje struje na manjem dijelu seoskog i većem dijelu gradskog područja

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 18. oktobra, bez napajanja električnom energijom u Pljevljima će ostati:

u terminu od 8 do 18 sati Zbljevo,

u terminu od 9 do 15 sati dio ul. Voja Đenisijevića, Tanasija Pejatovića, ul. Omladinska i zgrade u ul. Omladinskoj,

u terminu od 9 do 17 sati Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak i Boščinovići,

u terminu od 10 do 19 sati Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, živinska farma – Zabrđe, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Zenica, preduzeće Mivex – Vujanović, staklorezačka radnja – Duja, Zeleno Borje, Delić, pilana Dragaš, pilana Mišović, Podrogatac, Pauče, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši i Kakmuže i

u terminu od 11:30 do 19 sati Betonjerka, dio ul. Narodne Revolucije, Vodovod Pliješ, vodovod Podpliješ, Komini, Zbljevo, Vidre, Bučje, Gosteč, Zadublje, Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Hodžići, Trnovice, Monter, Vektrina rasvjeta, zgrada pogranične Policije, Carinski terminal, Radosavac, restoran Balkan, Rudnička zgrada, Klanica, dio ul. Oslobođenja, dio naselja Ševari i Mljekara, Ul.Narodne revolucije, Osnovna škola Boško Buha, Naselje C, benzinske pumpe Eko i Ina, perionica auta, Sava osiguranje, Mat Petrol pumpa, Restoran i supermarket Franca, autobuska stanica, dio ul.Ratnih vojnih invalida, Velimira Jakića, zgrade u ul. Velimira Jakića, Restoran Oaza, stovarište Vektra, ul. Narodne revolucije, Zgrade u ul.Skerlićevoj i zgrade u ul. Kralja Petra, barake u Naselju C, NVU Zračak Nade, dio ul. Voja Đenisijevića, ul. 37. Divizije, Blaža Jovanovića, Srednjoškolski centar, Osnovna škola Ristan Pavlović, ul. 20. Novembra, dio ul. Tanasija Pejatovića, ul. Omladinska, zgrade u ul. Omladinskoj, ul. Prijepoljska, naselje iza Pošte, naselje Potrlica, dio ul. Ratnih vojnih invalida, Event-centar “Taša“, ul. Miloša Tošića, zgrada Uprave šumarstva, meteorološka stanica, zgrada MUP-a, dio naselja u 3. Sandžačkoj, Romsko naselje, Trlica, repetitor Tvrdaš, Zgrade u naselju Varoš, zgrade u naselju Zlodo, ul. Banijska, Mirka Pejatovića, Ul. 1.decembra, zgrade u ul. 1. Decembra, ul. Pavla Bulatovića, Avalska, dio ul. 37.divizije, Tršove, hotel Pljevlja, Dom Kulture, zgrada Winga, podzemna garaža, Autobuska stanica, Pošta, zgrade TE, ul 3. Sandžačke brigade, zgrada fonda PIO, ul. Narodne Revolucije, zgrada penzionera, zgrada Borova, kotlarnica, zgrada Atlas banke, zgrada Suda, Tržni Centar, dio ul. Kralja Petra, zgrada Stara Nama, ul. Boška Buhe, Tršova, Voja Đenisijevića, Glasinačka, Boška Buhe, zgrada iznad apoteke, apoteka Risto Vukotić, Vatrogasni Dom, Volođine, Zoil Lovćen, ul. Podgorička, Dječji vrtić, dio ul. Velimira Jakića i Kralja Petra, zgrada Solidarnosti, Dom Vojske, dio ul. 37. Divizije, Dio ul. Podgoričke, Oslobođenja, zgrada Supermarketa Žitoprodukt, dio naselja Brdo, preduzeće Mat Company, dio ul. Oslobođenja, naselje Bajov potok, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Židovićima, Krejino Vrelo, Pekara, naselje Židovići, Ševari, Sekcija za puteve, stovarište Tanjević, kamenorezačka radnja Rvović, otkupna stanica Spajić i Komini (isključenja u navedenom periodu u trajanju do 60 min).

Izvor-cedis