Sjutra isključenje struje na većem dijelu seoskog područja

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 21. avgusta, bez napajanja električnom energijom u Pljevljima će ostati:

u terminu od 8 do 18 sati Javorak

u terminu od 9 do 17 sati sati Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova) Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica i Male Krće

u terminu od 09 do 18 sati Komini, Zbljevo, Vidre, Bučje, Gosteč, Zadublje, Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Hodžići i Trnovice

u terminu od 10 do 17 sati Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša i Đurđevića Tara.

Izvor-cedis