Sjutra isključenje struje na većem dijelu seoskog područja

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 21. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati

– u terminu od 09 do 15 sati: Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Krupice, Bare Visibabe, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Kutuša Repetitor, Đurđevića Tara, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Meki Do, Pupović, Zasada, Jovići, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica.

– u terminu od 09 do 16 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Rađevići, Mironići, Jakupov Grob, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Savine Vode, Potkovač, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Poblaće, Prisoje, Babino Brdo, Metaljka.

– u terminu od 09 do 17 sati: Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Stražice, Plansko, Vukšići, Krćevine, Dužice.

Izvor-cedis