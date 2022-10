Sjutra od 7 do 11 zbog radova bez vode korisnici iz Karađorđeve, Ulice oslobođenja do Židovića

Zbog izvođenja radova na vodovodnoj mreži, sjutra u terminu od 7 do 11 časova doćiće do prekida vodosnabdijevanja potrošača iz Karađorđeve ulice, kao i dijela Ulice Oslobođenja – od Karađorđeve do naselja Židovića. Molimo potrošače za strpljenje, a ekipe DOO „Vodovoda“ će sprovesti sve potrebne aktivnosti i napore kako bi se normalizovalo vodosnabdijevanje u što kraćem roku.