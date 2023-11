Sjutra u „Adi“ derbi Rudar-Berane 1949

U dosadašnjih šest utakmica , rukometaši Rudara ostvarili su isto toliko pobjeda.Odlična igra , efikasnost na nivou a atmosfera fantastična ukratko opisuje trenutnu situaciju u RK ,,Rudar”.Sjutra od 18 sati Rudaru na megdan stiže ekipa Berana 1949 koja takođe igra na vrhunskom nivou.Biće to derbi 7.kola prve rukometne lige i još jedna lijepa prilika za navijače da dođu u velikom broju i podrže sjajne momke do nadamo se još jedne prvenstvene pobjede.Biće to svakako i uvertira pred derbi i 8.kola i generalno prve rukometne lige između Lovćena i Rudara na Cetinju slijedeće sedmice.Kadeti Rudara i Berana odmjeriće snage sjutra od 15 sati i 30 minuta.

POZIV RK RUDAR SVI U „ADU“