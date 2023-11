Škotski san mlade Pljevljanke

Bivša učenica Gimnazije “Tanasije Pejatović” Selma Lujinović jedna je od četvoro učenika iz Crne Gore koji su ove godine dobili punu HMC stipendiju, vrijednu oko 38.000 funti, i školuje se na Dolar Akademiji, osnovanoj prije više od dva vijeka…

Odlazak u Škotsku za mladu Pljevljanku Selmu Lujinović bio je velika prekretnica u životu. Iako tečno govori engleski jezik, bilo joj je u početku neobično što stalno mora da govori i sluša časove na engleskom jeziku.

Bivša učenica Gimnazije “Tanasije Pejatović” u Pljevljima jedna je od četvoro učenika iz Crne Gore koji su ove godine dobili punu HMC stipendiju, vrijednu oko 38.000 funti.

To je zaslužila radom i ocjenama koje je postigla tokom školovanja u Pljevljima, gdje je završila prvi i drugi razred Gimnazije.

Selma je nastavila školovanje u Dolar Akademiji u Škotskoj, jednoj od najvećih škola u toj državi, osnovanoj prije više od dvije stotine godina, a koju pohađa 1.300 učenika.

Da bi neko dobio stipendiju, ističe Selma, osim uspjeha u školi i dobrog znanja jezika, veoma su bitne i vannastavne aktivnosti kojim se učenik bavi. Uslov za dobijanje stipendije je i da godišnja plata roditelja ne prelazi 30 hiljada funti i da učenik ima između 15,5 i 16 godina.

“Ja sam aplicirala preko London bridž organizacije. Prvo sam poslala prijavu koja je sadržala neke od mojih akademskih uspjeha, i moja interesovanja. Nakon toga, polagala sam test engleskog jezika, koji je veoma zahtjevan. Prvo sam popunila aplikacionu formu, dobila preporuke profesora iz osnovne i srednje škole i poslala sva ta dokumenta. Intervju sa jednim od bivših direktora škola trajao je oko 40 minuta. Kasnije sam obaviještena da sam primljena”, kazala je Selma koja je nedavno došla u Pljevlja na kraći raspust koji učenici te škole imaju na polovini prvog semestra.

Ističe da je za kratko vrijeme stekla mnogo prijatelja, i da svi učenici, iako iz različitih krajeva svijeta, žive kao jedna porodica.

“Odlazak u Škotsku nije samo školovanje, nego neko novo iskustvo, upoznavanje novih ljudi, kultura, običaja. Škola nudi mnoge prilike koje nisam znala ni da postoje. Profesori nam pomažu da otkrivamo sebe, jednostavno guraju nas naprijed da se usavršavamo”, kaže Selma.

Živi u internatu gdje, kako kaže, ima stotinu đaka iz 26 država, a njena cimerka je iz Hong Konga.

“Imamo profesore koji se brinu o nama i vode računa da je sve u redu u internatu, pošto je nas 25 djevojaka u kući, a 25 u drugoj, i 50 momaka u njihovoj kući. Ne znam kako bi to funkcionilsalo da nema nekoga ko je autoritet, ko pazi na nas”, kaže ona.

Priča da je u odnosu na našu, škola u Velikoj Britaniji dosta drugačija:

“Učimo samo pet predmeta koje učenik bira. Ja sam izabrala matematiku, hemiju, biologiju, biznis menadžment i umjetnost. U izboru predmeta pomažu nam stručnjaci, shodno našim interesovanjima za buduća zanimanja. Ja bih voljela da se bavim ili medicinom ili arhitekturom. Iz tog razloga za medicinu sam izabrala biologiju i hemiju, a za arhitekturu matematiku i umjetnost. Već sljedeće godine neću imati pet nego tri predmeta”.

Nastava počinje u devet sati i završava se oko pola četiri popodne. U odjeljenjima ima 15 do najviše 20 učenika, kako bi se, kaže Selma, svima moglo pružiti dovoljno pažnje i znanja:

“Nakon toga imamo vannastavne aktivnosti. Konkretno, ja se bavim pčelarstvom, skijanjem, fotografijom, plivanjem, trčanjem, a član sam hora i ekološke grupe, bavim se izradom gitara i idem u kraljevsku avijaciju. Svaki dan poslije škole imamo sat i po slobodnog vremena za vannastavne aktivnosti”.

Nakon vannastavnih aktivnosti, od šest do osam uveče, vrijeme je planirano za učenje.

“U to vrijeme vlada tišina i svako to poštuje. U početku sam mislila da ne mogu za dva sata da stignem da naučim sve, ali sam kasnije zaključila da je to sasvim dovoljno, a čak mi ostane i višak slobodnog vremena”, kaže talentovana učenica.

Časovi u Škotskoj traju sat vremena i svaki dan učenici imaju svih pet predmeta koje su izabrali.

“Biologija i hemija dosta se radi eksperimentalno. Prvo radimo eksperimente kako bi smo ih opazili i sami zaključili šta se dešava i sami došli do teorije i zaključaka, a kasnije naravno to sa profesorom i teorijski pređemo. Imala sam dosta predznanja iz Gimnazije koje mi je značilo za matematiku i biologiju”.

Školska godina, pojašnjava ona, podijena je u tri semestra.

“Imamo raspust poslije svakog semestra i na pola svakog semestra. Kraći raspusti su na pola semestra. Prvi semestar traje od avgusta do decembra. Sad ovaj raspust od dvije sedmice je na pola tog perioda, a duži je u decembru i januaru”.

Izvor-vijesti