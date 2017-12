Skupština OO NSD: Nema smjene vlasti bez jedinstva opozicije

U utorak 12. decembra 2017. godine u sali SO Pljevlja održana je sjednica Opštinskog odbora Nove srpske demokratije.

Glavna tema na sjednici bila je aktuelna politička situacija sa osvrtom na predstojeće predsjedničke i lokalne izbore u Pljevljima koji će se održati na proljeće 2018. godine. Na sjednici je konstatovano da je farsa od suđenja za tzv. državni udar doživjela totalni fijasko. Montirani sudski proces koji inkvizitorski vodi režimski sudija Suzana Mugoša je samo ogolio namjeru režima koji pokušava na sve načine da slomi lidere Demokratskog fronta kao svoje najozbiljnije protivnike na političkoj sceni Crne Gore.

Svi članovi pljevaljskog odbora Nove srpske demokratije pružili su punu podršku poslaničkom klubu Demokratskog fronta koji je odlučio da se u punom kapacitetu vrati u Skupštinu Crne Gore i parlamentarnim putem nastavi svoju beskompromisnu borbu protiv režima.

Na sjednici je sa žaljenjem konstatovano da su pojedine opozicione stranke nasjele na još jednu zamku režima i žarište političkog sukoba namjerno (ili nenamjerno) prenijele na opozicioni teren, pokušavajući tako da marginalizuju Demokratski front kao najjači politički subjekt na opozicionoj sceni Crne Gore. Sve je to urađeno uprkos činjenici da je i elementarno politički pismen građanin Crne Gore svjestan toga da smjene vlasti nema bez jedinstva opozicije na kom Demokratski front neprestano insistira. Takođe, svakome je jasno da se okoreli režim koji vlada Crnom Gorom ne može smijeniti na izborima koji se raspisuju po pravilima istog tog režima i da se diktatorski režim koji je na vlast došao sa ulice, samo uličnim protestima jedinstvene opozicije može smijeniti. Sve ostalo su puki izgovori koji idu u korist odnarođenom režimu koji decenijama pustoši Crnu Goru. I nedavni izbori održani u Mojkovcu, Cetinju, Petnjici i Tuzima su to nepobitno dokazali.

Na sjednici je konstatovano da je vladavina Demokratske partije socijalista u Opštini Pljevlja dovela do katastrofalnih posledica koje su se prvenstveno odrazile na finansijski opstanak Opštine Pljevlja koja je nepromišljenim odlukama i uhljebljavanjem lojalnih partijskih kadrova dovela do potpunog bankrota.

U završnom dijelu sjednice konstatovano je da svi organi opštinske organizacije stranke intenziviraju rad na terenu kako bi što spremnije dočekali predstojeće predsjedničke i lokalne izbore u Pljevljima.

Predsjednik opštinskog odbora Milan Lekić informisao je članove opštinskog odbora o novim članovima stranke, među kojima su uglavnom mladi ljudi koji su u Novoj srpskoj demokratiji prepoznali istinsku opozicionu energiju koja će neminovno značajno doprinijeti smjeni odnarođene crnogorske vlasti.

OPŠTINSKI ODBOR NOVE SRPSKE DEMOKRATIJE PLJEVLJA

PREDSJEDNIK

MILAN LEKIĆ