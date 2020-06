Slavka Maksimović: Borbenost u životu i na tatamiju

Pregršt medalja, priznanja i odlikovanja nanizale su se tokom četrdeset godina sportske karijere naše sugrađanke Slavke Maksimović. Brojne generacije pamte je kao izuzetnog pedagoga, vrsnog prosvetnog radnika i posvećenog trenera, Majstor je karatea 4. dan, već trideset godina radi kao profesor fizičkog vaspitanja u Osnovnoj školi „Ristan Pavlović“ i ima zvanje višeg savjetnika u prosvjeti. Majka je dvoje odrasle djece. Sin Boris završio je informatiku i bavi se programiranjem, a kćerka Ružica krenula je njenim stopama, jedna je od najuspješnijih karatista države, diplomirala je na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, predaje fizičko vaspitanje i trener je u KK „Potoci“.

Slavka je zvanje nastavnika stekla nakon završene Više škole u Nikšiću, a studije je kasnije završila na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Beogradu. Iza svega što je postigla stoji veliki trud, rad i odricanje, a prije svega velika želja da se bavi onim što voli, ističe Slavka. Uspjela je da u životu uspostavi ritam u kome stiže sve, jer je u isto vrijeme morala biti majka i supruga, odgajati djecu, raditi kao nastavnik u školi, biti trener i takmičar.

-Svu svoju energiju i snagu, pored porodice, usmjerila sam na sport. Svakako da sam imala veliku pomoć i podršku porodice, a prije svega roditelja koji su mi pomagali u odgajanju djece. U jednom periodu sam u isto vrijeme počinjala da radim, kući sam imala malu djecu, završavala sam studije i osnivali smo klub. Bilo je mnogo prepreka, a društvo puno predrasuda prema ženi u ovom sportu. Prevelika su odricanja u ovome čime sam ja izabrala da se bavim, malo je slobodnog vremena, a svaki izlazak i slobodno vrijeme podređeni su vježbanju – iskrena je Slavka, koja zahvaljujući sportu i u pedesetim godinama izgleda vitko i svježe.

Karateom je počela da se bavi davne 1978. godine, a njeni počeci vezani su za Karate klub „Pljevlja“ i

trenera Envera Belog Hrapovića. Tokom uspješne takmičarske karijere bila je pojedinačni i ekipni prvak

Crne Gore u borbama i katama, a najveći takmičarski uspjeh je 4. mjesto na prvenstvu Jugoslavije u

borbama I 5 ekipno u katama. Trenerskim poslom bavi se već 38 godina, a bila je trener u KK „Pljevlja“,

„Mladost“, „Ris“, da bi 1996. godine na inicijativu njenog brata Slaviše Papića pokrenuli KK “Potoci”

– Počela sam da teniram sa 15 godina, prije toga bavila sam se rukometom. U to doba u Pljevljima nije

bilo mnogo sportskih dešavanja i klubova, a kada je Beli Hrapović osnovao karate klub, ne samo djeca

već i odrasli počeli su da se bave ovom drevnom vještinom. Tako sam i ja sa bratom počela da treniram.

Nije to bilo jednostavno, jer sam bila djevojčica i mogla sam da trneniram jedino ako je i on trenirao,

zato što za naše roditelje u to vrijeme nije bilo prihvatljivo da idem sama sa Radosavca, gdje smo živjeli,

na trening u grad – priča Slavka, koja je i višestruki pojedinačni i ekipni prvak MOSI, te najuspješniji

sportista iz našeg grada na ovim igrama.

Poslednjih trinaest godina Slavka je selektor kadetsko juniorske muške reprezentacije Crne Gore sa

svjetskom licencom, bila je selector i reprezentacije Srbije i Crne Gore, a na toj poziciji bilježi sjajne

rezultate. Proglašena je za najuspješnijeg sportskog radnika Pljevalja, dva puta za najuspješijeg sportistu,

dobitnik je Novembarske nagrade 1989. godine kao istaknuti sportista. Dobitnik je plakete Školskog sportskog saveza za najuspješnije profesore fizičkog vaspitanja i jedan je od organizatora svih školskih

sportskih takmičenja u našem gradu, vodi školske sportske ekipu čija je škola na drugom mjestu svih

osnovnih škola u državi i predsjednik Opštinskog školskog sportskog saveza.

Slavka priznaje da je dugogodišnji rad sa djecom naučio mnogo čemu, te dodaje da nikada nije bila

pretjerano stroga, ali se disciplina kako na časovima tako i na treningu uvijek podrazumijevala. Kroz

sport je proputovala sve balkanske zemlje i obišla veliki broj evropskih zemalja, a iskustva sa evropskih i

svjetskih prventava primjenjuje svakodnevno u svom radu, jer se, kako ističe, u karateu mora stalno

usavršavati i ići u korak sa velikim mečevima i šampionima, kako bi se takmičari unapredili.

– Kada sam ja bila takmičar karateom se bavilo iz ljubavi i želje za vježbanjem te drevne borilačke vještine

iz Japana i nije bilo mnogo takmičenja, a sada je karate više takmičarka disciplina. Postoji razlika i u

tehničkom smislu, karate se godinama modifikovao kako bi bio što približniji sportskom takmičenju bez

povređivanja i dalje se prilagođava kako bi kao sport bio atraktivniji laicima i gledaocima – kaže Slavka,

koja je po jednom od zapisa prva žena majstor karatea u Crnoj Gori.

Slavka ističe važnost bavljenja sportom kod djece, te smatra da je važno što ranije djecu uputiti i

zainteresovati za sport, posebno danas u vrijeme modernih tehologija i društvenih mreža koje okupiraju

pažnju djece.

-Važno je da djeca od malih nogu imaju što više fizičke aktivnosti. Karate je jedan od bazičnih sportova za

razvoj dječijih psihofizičkih sposobnosti. On jednako razvija fizičke i psihičke sposobnosti djece, zahtijeva

posebnu discipline,odgovornost i koncentraciju. Kada se osvrnem na svoj rad sa djecom, najponosnija

sam na to što su svi moji takmičari danas kvaliteni odrasli ljudi, koji su uglavnom završili fakultete i

odlični su u onome čime se bave – ističe Slavka.

Dvadeset godina „Potoci“ nižu uspjehe

Kroz KK „Potoci“ prošao je veliki broj djece iz našeg grada. Kada je prije više od dvadeset godina klub

počeo rad upisivano je i po 50 članova odjednom, a najbolje rezultate takmičari su bilježili u periodu od

2000. do 2012. godine. To su, prema Slavkinim riječima, za klub bile najbolje godine, veliki broj

takmičara je bio u sastavu reprezentacije. „Potoci“ imaju blizu 40 balkanskih medalja, medalju sa

mediteranskog prvenstva i svjetsku studentsku medalju. Klub je već 15 godina organizator najveće

sportske manifestacije u našem gradu – Internacionalnog turnira „Pljevlja Open“. Do sada je kroz ovo takmičenje prošlo više od 10 hiljada takmičara iz 10 država, a na njemu su nastupili i najkvalitetniji karatisti okruženja.

Slavka dodaje da bi trebalo više pažnje posvetiti sportovima bez lopte, a karate je najmasovniji sport u

svijetu. Smatra da se godinama ulaže samo u neke grane sporta i pojedince iz našeg grada, što pokazuju i

dugogodišnji izbori najuspješnijih iz oblasti sporta. Od osnivanja kluba treninzi se održavaju u fiskulturnoj

sali OŠ „Ristan Pavlović“. Iako je sala renovirana i opremljena Slavka ističe kao problem to što nije

prilagođena za vježbanje karatea.

-I pored dugogodišnjeg bavljenja ovim poslom nijesmo uspjeli riješiti pitanje sopstvenog prostora za

vježbanje, a takvi prostori postoje, međutim nijesmo naišli na razumjevanje odgovornih za to – ističe

Slavka.

Osim toga, ustaljeni problem je što se takmičari stalno iznova moraju stvarati, jer djeca nakon završene

srednje škole napuštaju matični klub i uglavnom prekidaju treniranje, jer odlaze u veće sredine na

studije. Veliku zahvalnost za uspjeh kluba Slavka duguje svim takmičarima, kćerki Ružici, kao i roditeljima

takmičara koji imaju veliko povjerenje u njihov rad i trud.

Iz arhive Pljevaljskih novina