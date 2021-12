Slavko Jelovac, beogradski advokat zagledan u Ljubišnju

„Stranac“ po zakonu u sopstvenoj kući

Uspješnu karijeru pravnika gradio je četiri godine u Pljevljima a nastavio u Beogradu sve do početka privatizacija društvenih firmi. Od 1990. godine je advokat a na čelu Advokatske komore Beograda 2010. do 2014. godine. Svoj posao voli i ne odriče ga se ni sada, kada je u penziji, kada se aktivno bavi advokaturom. Pljevljak Slavko Jelovac (69), prisjeća se prelaska u advokate i kaže da je to bilo vrijeme kad je trebalo ostati u firmi da bi se uzelo državno, jer je vladao trend otpuštanja ljudi, a on je „sam sebi dao otkaz“ i odlučio se za advokaturu. Slavko kaže da se bavi predmetima iz privredno-korporativnog prava, krivičnim djelima i zloupotrebama iz privrede, a posebno oblašću pljačkaških privatizacija, manipulacija i zloupotreba u koncesionom pravu.

Čežnja za rodnim krajem nikada nije nestala, a kroz višedecenijsko iskustvo, sa žalom konstatuje kako su Pljevlja propadala svih ovih godina. Kaže da je vrijeme da se otrijeznimo i tvrdi da u Beogradu ima Pljevljaka iz raznih oblasti koji su voljni da svom gradu daju značajnu pomoć.

Glavni problem Pljevalja, po Slavkovom mišljenju je, što su oduvijek „robovala“, najprije Centralnom komitetu Titograda, a onda doskorašnjoj vlasti Podgorice.

„Zbog partitokratskog sistema i političke volje partijskih lidera, u Pljevljima se nikada nije porodila ni održala intelektualna, razvojna ekonomska misao. Iz Pljevalja je odvožena sirovina a Pljevljacima je ostajao dim i prašina. Ni sadašnja vlast ne žuri da nešto uradi u opštini Pljevlja. Ne donosi se zakon o porijeklu imovine, preispitivanju privatizacije, izmjenama zakona o državljanstvu, popisu stanovništva, zakonu o šumama, i nizu drugih zakona. Vlada nema ministra pravde i bavi se temom Srebrnice, kao da je to jedino neriješeno pitanje u Crnoj Gori. Pljevlja i Pljevljake je decenijama prestizalo vrijeme i krajnji je momenat da se otrijeznimo i počnemo da sustižemo druge, kaže Slavko dodajući da Pljevljaci u lokalni parlament treba da biraju predstavnike koji će odgovarati svojim sugrađanima i boriti se za njihove interese a ne interese političkih lidera koji sjede u Podgorici.

Po istom šablonu je, tvrdi Slavko, uništena i opljačkana privreda u čitavoj bivšoj SFRJ a onda su je podobni kupovali u bescenje, ili vlastodršci na ime svojih kumova, rođaka i prijatelja. Obezvrijeđene su institucije sistema, stavljene u funkciju vlasti, kao i sudstvo i tužilaštvo, kaže Jelovac.

„Bolje institucije od SDK u Evropi nije postojalo i zato je stigla naredba da se unište sve SDK, kako bi se informacije o protoku kapitala sakrile. Pitanje kako je opljačkana privreda, nigdje nije razjašnjeno. Preispitivao sam mnoge načine privatizacije, npr „Vektre-Jakić“ koja je od početne cijene od 10 miliona prodata za 1,6 miliona. I današnje društvo nema odgovor na pitanje kako je režimski čovjek 15 godina uništavao pljevaljsku opštinu, i kako je moguće da danas niko u državi ne zna pravni status tog subjekta. Bivša napuštena manipulacija u Vrbi, zgrade i škola danas su pustinja i stramota, i obraz države kako se bavila uništenjem šumarstva i drvne industrije. Sa 300.000 kubika oboljele šume pričalo se o velikoj budućnosti Pljevalja, reklamirana je mašina za eksploataciju šume, koju sam zvao sam šumožder, pravila se zatvorska ograda i to ima simboliku jer radnici nisu godinu dana primali platu i bili su zatvorenici sistema u kome je pojedincima sve dozvoljeno, kaže Slavko. Na pitanje zašto OTP banka ništa ne preduzima, iako je po fiducijalnom i hipotekarnom pravu vlasnik nepokretne i pokretne, po založnom pravu, imovine „Vektre Jakić“ i ne oglašava se tri godine o naplati kredita u iznosu od 77 miliona evra, Jelovac kaže da bez valjane dokumentacije i detalja ne može dati odgovor ali je pravno neodrživo i neobjašnjivo stanje Vektre Jakić, čiji je najveći povjerilac OTP banka „koja možda ima određeni interes da sakriva neke činjenice“ .

„Pitanje je da li OTP ima paralelne veze sa sistemom Crne Gore jer banke imaju sektor rizika i one ne daju kredite bez jasnog stanja u firmi. Nejasno je stanje i upućuje na paralelne odnose. Ima primjera fiktivnih vlasnika. U zemlji u kojoj ne funkcioniše Ministarstvo pravde i nema ministra pravde, šta čeka nova vlast, šta je sa sudskim i tužilačkim savjetom, sudstvom a tolikom otvorenih afera koje se ne rješavaju“, kaže Jelovac.

Iz Pljevalja je otišao u vrijeme procvata privrede i svijetle perspektive opštine 1979. godine, sa mjesta direktora za pravne i kadrovske poslove poslove u „Velimiru Jakiću“, koji je sa šumarstvom zapošljavao 2.000 radnika. Na tu funkciju stupio je u 24. godini. Kaže da ga je sačekalo 295 sudskih sporova, posle iskusne ekipe pravnika koja je otišla, u vrijeme temeljne zamjene zakonske regulative u oblasti privrednog i radnog zakonodavstva i taj četvorogodišnji rad je bio „dragocjeno iskustvo i nemjerljivo vrijedno“. Završio je Pravni fakultet sa 23 godine a sa 28 godina dobio je kadrovski stan u Beogradu od građevinske firme„Kongrapa“.

Slavko kaže da voli život u Beogradu koji pruža mnogo mogućnosti ali da često dolazi u rodni kraj, gdje se odmori i napoji snagom. Ima petoro unučadi od dva sina, četvoro od Tadije (39), građevinski inženjer, koji živi u Beogradu, ima firmu za inženjering i upravljanje projektima „Zahum“,i jedno od Stanka (36), dipl. menadžer, koji je igrao košarku u Srbiji i SAD a danas živi u Norveškoj i Beogradu. Posle smrti oca Momčila, Slavkova majka Anđa živjela je kod njega u Beogradu 23 godine a upokojila se prije dvije godine u 96. godini.

Slavko kaže da voli rodni kraj Zahum gdje ima porodično imanje površine oko 20 ha zemlje, koje se nalazi podno Ljubišnje na 1200m nm. Slavko ima pet sestara a porodično imanje niko ne koristi pa održava samo dio oko kuće. Priča da je kuću renovirao i da bi on i djeca voljeli da razvijaju seoski turizam ali da opština mora više da uloži u izgradnju i održavanje seoskih lokalnih puteva. Ozbiljan problem za Slavka je uskraćivanje crnogorskog državljanstva koje je stekao rođenjem, jer ima imovinu koju je nasledio u CG, te pita kako je pravno moguće dvojno državljanstvo i s kojim pravom mu se uskraćuje. Sebe doživljava kao Pljevljaka i zato apeluje da se Pljevljaci „otrijezne i ne dijele po bilo čemu jer svi imaju isti problem – iseljavanja iz opštine.

Priča Slavko da su sela prazna a seoske škole propale, putevi izlokani a nijedno selo nema organizovan prevoz. Kaže da su posle Drugog svjetskog rata u Zahumu i Višnjici, od Previje do Nemanje, bila 292 stanovnika a danas gore niko ne živi. Najčešće dolaze on i Milan Starčević, ljekar iz SAD. Do njegove kuće u Zahumu ima 42 km a kada bi se išlo preko Komina i Hoćevine bilo bi samo 22 km, ali za to treba probiti 4 km puta. Slavko smatra da nema političke volje, koja je na našim prostorima daleko iznad Ustava i zakona, da se iskoriste fenomlni uslovi za brdsko-planinsko stočarstvo i da su poljoprivrednici na vjetrometini, jer je nedovoljna pomoć države i male su subvencije.

Od mnogo puta izgovorenih politikantskih laži građanima pominjanje Ljubišnje kao turističke destinacije i toplifikacija grada izaziva osjećaj prevare, kaže Slavko, ističući da su u novom rasporedu političkih snaga Pljevljaci zauzeli istaknute pozicije u energetskom sektoru, imaju ministra finansija i krajnji je trenutak da dobiju mjesto koje zaslužuju. Podsjeća da je pljevaljska Gimnazija dala doktore nauka, 37 redovnih profesora fakulteta „ne ovih diploma što se kupuju“.

