Slijedi reforma primarnog nivoa zdravstvene zaštite, od septembra stomatolozi u školama

Dr Slađana Ćorić iz Ministarstva zdravlja kazala je da se ide ka poboljšanju kvaliteta zdravstvenih usluga u Crnoj Gori. Najavila je da će se raditi reforma primarnog nivoa zdravstvene zaštite a od septembra, kako je kazala, počeće da rade i stomatolozi u školama.

Dr Ćorić je u emisiji „Naglas“ na Televiziji Crne Gore kazala da Crna Gora svakako ide ka poboljšanju kvaliteta zdravstvenih usluga građanima. Ipak, kako je dodala, reforme iziskuju vrijeme.

„Za njih je potrebno 5 do 10 godina da bi građani migli da ih osjete. Trenutno radimo na primjeni izmjena zakonskih rješenja koja će omogućiti kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu zaštitu“, kazala je Ćorić.

Ona je navela da će se raditi reforma primarnog nivoa koji je stub zdravstvenog sistema.

„Do sada izabrani ljekar nije mogao da ima široku lepezu dijagnostičkih procedura i terapijskih opcija. Sada se ide na izmjenu obima i prava. Fond će uraditi cjenovnike i to je naša obaveza“, kazala je Ćorić.

Smatra i da će u dogledno vrijeme pacijenti biti zadovoljniji jer će se, kako je najavila, raditi na decentralizaciji u Podgorici.

„Sve gravitira ka KCCG to je najopterećenija zdravstvena ustanova koja zbrinjava oko 70% populacije. Tako da će se ići u tom pravcu da pacijenti imaju jednako kvalitetnu zdravstvenu uslugu na sjeveru i jugu“, kazala je Ćorić.

Ona je najavila i da će od septembra početi da rade stomatološke ambulante u školama.

„Cilj je da imamo stomatološku zdravstvenu zaštitu u svim domovima zdravlja ali to će sačekati par godina“, dodala je Ćorić.

Lijekova neće nedostajati

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Vuk Kadić je kazao da Fond servisira sve obaveze i da poslije poslije dugo vremena FZO nema dugove prema dobavljačima i javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama.

„Naš budžet ne da nije veliki već je manji od budžeta u okolnim zemljama. Iako je on najveći u istoriji trenutno je 6,5% BDP-a. U drugim zemljama je 8 do 9% i više. U ovom trenutku obaveze se servisiraju“, kazao je Kadić.

On je građanima poručio da ne treba da brinu da će nedostajati osnovnih ljekova.

„Ipak moće da se uvede racionalizaciju u smislu troškova koji su do sada bili veliki ali možda nijesu neophodni da bi sistem funkcionisao“, kazao je Kadić.

Decentralizovati zdravstveni sistem

Direktor Poliklinike Kliničkog centra Crne Gore dr Rifat Međedović smatra da su podaci o broju obavljenih pregleda u Poliklinici fantastični.



„KCCG za 11 mjeseci 2022. obavljeno je preko 1,3 milona zdravstvenih usluga od čega 600.000 u Poliklinici KCCG. Ako se poredimo sa 2019. tada smo imali za godinu 350.000 što je porast bar za 40%. Na 1,3 miliona imali smo prigovore za 0,066 usluga. Ti podaci su fantastični“, kazao je Međedović.

Smatra da se zdravstveni sistem treba decentralizovati.

Međedović je apelovao na pacijente da iskoriste mogućnost da specijalističke preglede obave u svom gradu.

Potrebna veća dostupnost zdravstvene zaštite

Predsjednica Sindikata doktora medicine dr Milena Popović Samardžić smatra da postoji razlika između onoga kako u zdravstvu vide kvalitet usluga i onoga što smatraju pacijenti.

„Sve se više javljaju pacijenti koji se žale na nedostupnost zdravstvene zaštite. Mi nemamo podatak koji je udio populacije koji je imao potrebu za nekom uslugom i koji je uspio a koji nije uspio tokom godinu dana. To je važan podatak koji govori o dostupnosti zdravstvene zaštite. Mi ne znamo koliko pacijenti uspijevaju da dođu do onog što njima treba“, kazala je Popović Samardžić.

Ćorić je odgovorila da se zdravstveni sistem mora digitalizovati.

„Moramo se digitalizovati ali to je manji problem u odnosu na liste čekanja. Mi radimo na revidiranju spiska usluga. Fond sada radi reviziju cijena i to mora da se uradi i to će unaprijediti kvalitet usluga“, kazala je Ćorić.

Ona smatra da ni u jednoj zemlji ljekar nije dostupan kao u Crnoj Gori.

Izvor-rtcg