Slovenija ponovo kobna po Crnu Goru, „Lavovi“ ubjedljivo poraženi u Kopru

Rukometaši Crne Gore poraženi su od Slovenije u Kopru 37:30 u meču 4. kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo

Izabranici Vlada Šole su i prije tri dana izgubili od „Zmajčeka“ u Podgorici i to 32:29.

Praktično, Slovenija je ovim pobjedama osigurala prvo mjesto u grupi, dok će se Crna Gora boriti za drugo mjesto koje takođe vodi na EP.

Crna Gora je dobro započela meča u Kopru, imala polus jedan, ali su domaćini ubrzo preokrenuli i imali po gol voiđstva sve do sredine prvog dijela.

Tada su „Zmajčeki“ stigli i do plus dva, a onda u finišu perioda i do plus tri. Na poluvremenu domaća selekcija je vodila rezultatom 18:16.

Šolini izabranici su držali priključak za domaćom selekcijom sve do sredine drugog poluvremena.

Tada je uslijedio furiozan nalet Slovenaca koji su podizali prednost i u jednom momentu otišli na plus osam, 29:21.

Finip susreta apsolutno je pripao domaćoj selekciji koja je na kraju došla do sigurne pobjede.

Izvor-dan