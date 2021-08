SLOVENIJA RAZMATRA 2033. KAO GODINU GAŠENJA TE NA UGALJ, DOK JE PLAN NJIHOVE ENERGETSKE KOMPANIJE (HSE) RAD DO 2049. GODINE

– TE „Šoštanj“ je izgrađena sredinom prošlog vijeka i nekad je imala šest blokova. Danas su u funkciji dva bloka, pri čemu se, do kraja ove godine, očekuje isključenje bloka V, čija snaga iznosi 350 MW. On će biti konzerviran i spreman za ponovni ulazak u pogon, ukoliko se za tim javi potreba. Preostali blok (VI) ima snagu od 600 MW, pušten je u rad 2014/15. godine, a cijena njegove izgradnje uveliko je premašivala milijardu evra. TE „Šoštanj“, u trenutnoj formaciji, pokriva više od jedne trećine električne energije koja se proizvede u Sloveniji. Prema planu HSE, TE „Šoštanj“ bi trebalo da radi do 2049. godine, s tim što Vlada Republike Slovenije traži da se postrojenje isključi iz pogona najkasnije do 2033, tako da se s tim u vezi vode pregovori, a iz ove kompanije se nadaju da će rok uspjeti da pomjere barem do 2040. godine – navodi se u saopštenju.