Slučaj u Višem sudu državna sramota, izjava Savića skandalozna

Lider Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović istakao je da je današnja konferencija za novinare u Višem sudu državna sramota, a izjave predsjednika Suda Borisa Savića povodom otkrivanja tunela ispod depoa te ustanove, skandalozna.

Goran Danilović (Foto: rtcg)

Kako je istakao Danilović, bizaran je događaj, ali je istovremeno bizarniji nastup predsjednika Suda koji kaže da ne znaju šta se sve moglo desiti da taj otvor nije primijećen.

„A šta se moglo desiti? Neko bi valjda ušao u depo i preturao po deponovanom materijalu i dokazima, možda bi i iznosio po paketić droge za prodaju? Možda bi u depou držao zatvorenike, a možda bi se i uselio sa širom familijom? Predsjednik kaže da je otvor primijećen! Je li primijećen ili otkriven? Jesmo li mogli saznati danas zašto taj otvor nije primijećen juče? Kolik je taj otvor?“, zapitao je Danilović.

Ističe da smo saznali da je neko kopao tunel „tačno ispod zemlje“, da je jedan otvor u depou Višeg suda, ali se ne pominje drugi otvor ili ulaz.

„Ne znamo ni gdje je tunel tačno vodio – šta je pokazala istraga? Da nijesu krtice? Gremlini, možda? Da nijesu patuljci iz Diznijevog crtaća? Možda su nam Rusi prokopali tunel s donje strane, tačno sa Kamčatke? Savić kaže: ‘Nama je najvažnije da smo zatvorili nešto što je predstavljalo opasnost’. Dakle, sada smo mirni – zatvoren je primijećeni otvor, a ne može čovjek ni da pomisli šta se sve moglo desiti da to nije zatvoreno“, navodi Danilović.

Predsjednik Ujedinjene kaže da možda Savić ne želi da nas sjekira detaljima, a jedino je važno da je otvor zatvoren.

„Slutim, međutim, da su naši istražitelji, a mistično je i ko je istraživao – vjerovatno najbolji istraživači naše policije, Bemaksovi rudari, možda i pritrpali tunel. To ako se na vrijeme ne pritrpa može da stvori cijeli podzemni svijet? Ko zna gdje je drugi otvor; Sjeverna Koreja? Možda je tunel vodio do Hotela Podgorica, možda uopšte nije nigdje vodio nego je samo, prosto, bio tunel s mističnim jednim otvorom koji se pojavio prvi put od vremena Vikinga i to u depou Višeg suda?“, ističe Danilović.

Nigdje tuneli, kako kaže, nijesu crni kao ispod Crne Gore. Dodaje da jedva čeka dodatne informacije iz ovog trilera.

„Spremite se za rasplet! Vidjećete! Sve je ovo hibridni rat protiv nas, na koji nas je upozoravao počasni predsjednik Milo Đukanović decenijama. Zar prvi nije rekao da se udarilo na temelje koji se kopaju isto „tačno ispod zemlje“! Ako je iko, a motiv ima, onda je Srpska pravoslavna crkva u korist ruskog sveta – Rusi su majstori za tunele ispod zemlje“, zaključio je Danilović.

Izvor-rtcg