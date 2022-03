Smanjenjem akciza gorivo jeftinije i do 27 centi

Kada Skupština Crne Gore usvoji izmjene Zakona o akcizama cijene goriva bi mogle da budu niže od 21 do 27 centi, pojašnjava za TVCG Mirza Krnić iz organizacije KOD.

Podsjetimo od danas sve vrste goriva skuplje su 16 do 29 centi. Eurosuper 95 i 98 u naredne dvije sedmice koštaće 1,74 eura, odnosno 1,78 eura po litru. Eurodizel je 1,74, a lož ulje 1,67 eura. Vlada je pripremila predlog smanjenja akciza na gorivo do 40 odsto.

Krnić kaže da trenutno oko 55 centi plaćamo akcize na beznin, dok je to oko 42 centa akciza po litru za dizel. To su navodi Krnić, fiksne cijene, i na to se dodatno obračunava porez i PDV.

“Kada bi se za 40 odsto smanjile akcize to bi značilo da bi za benzin eurosuper 98 i 95 bile niže cijene za oko 27 centi, dok bi za dizel to bilo 21 cent. To bi u praksi značilo da bi eurodizel bio 1,53, dok bi eurosuper 95 i 98 bili 1,47 odnosno 1,51 eura”, naveo je Krnić.

Kaže da je sada pitanje kada će se ta mjera usvojiti u Skupštini. Krnić smatra da se u Crnoj Gori sporo reagovalo na najavljene poremećaje na tržištu.

“Neshvatljivo je da godinu dana imamo politička nadgornjavanja”, kaže Krnić i dodaje da su rezerne goriva jedna od opcija.

Za razliku od nas, komšije iz regiona su imale pripremljen plan.

“U Hrvatskoj su npr. zamrzli cijene na mjesec dana, nakon toga oni su za 10 odsto smanjili ukupnu cijenu goriva, odnosno smanjili su akcize toliko da je ukupna cijena bila niža za 10 odsto: U Sloveniji su smanjili akcize za 18 centi po litru”, naveo je Krnić.

On kaže i da ne možemo uticati na svjetska kretanja i cijene nafte na svjetskom tržištu.

“Kada se znajačajno poveća proizvodnja tada će i na svjetskom nivou da padnu cijene”, kazao je Krnić.