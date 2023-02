Smeće i strvine na obali Suze Evrope

Takozvana privremena deponija kraj Tare, kod Mojkovca, zbog nebrige nadležnih postala stalna.

Nedaleko od Mojkovca obalu rijeke Tare “krase” tone smeća raznih kategorija, leševi životinja, komadi starog namještaja, šut, polomljene grane…

”Vijestima” su juče dostavljeni snimci i fotografije takozvane privremene deponije, koja je zbog nebrige nadležnih postala stalna. Na snimcima se vidi kako vjetar nosi smeće u Suzu Evrope i razbacuje otpad magistralnim putem koji prolazi pored nelegalne deponije, čiju sanaciju nadležni godinama obećavaju.

Miloš Lazarević iz Nevladine organizacije Koalicija za održivi razvoj (KOR) kazao je da se na problem te nelegalne deponije ukazuje godinama, ali da svi ostaju gluvi.

Istakao je da je nužna hitna reakcija Opštine Mojkovac i nadležnog Ministarstva, jer su sa tih adresa prethodnih godina često poručivali da će sanirati deponiju, ali je sve ostalo na praznim obećanjima i u predizbornim planovima.

”Nadam se da će, ako to ne učine oni koji bi morali da saniraju deponiju, reagovati Agencija za zaštitu životne sredine i Ministarstvo zdravlja, kako bi se spriječilo širenje zaraze, narušavanje zdravlja građana i uništavanje životne sredine. Crna Gora je prije više od tri decenije proglašena za ekološku državu, ali to nije stvarno stanje na terenu”, rekao je on.

Lazarević poručuje da je nužno podići svijest građana o odlaganju smeća:

”Jer mi činimo ovu zemlju ovakvom, ne zagađuje se sama od sebe. Iskreno se nadamo da će konačno biti promijenjen zakon o zaštiti životne sredine promijeniti u smislu da inspektor ne mora da dokazuje ‘značajnu štetu’, već samo štetu pričinjenu na određenom području”.

Izvor-vijesti