Smijenjen predsjednik SO Zeta Luka Krstović

Predsjednik Skupštine opštine Zeta Luka Krstovića, iz Demokrata, smijenjen je sa te funcije odlukom većine odbornika. Za smjenu Krstovića glasali su odbornici ZBCG, koji su i tražili njegovo razrješenje, kao i nezavisni odbornik Nikola Rajović, koji je isključen iz Demokratske CG. Nakon toga, potpredsjednik SO Zeta Novica Pejović (Demokrate) podnio je neopozivu ostavku iz, kako je kazao, principijelnih razloga. Nakon smjene, Krstović je poručio da je riječ o revanšizmu, zbog dešavanja na državnom nivou, što u koaliciji „Za budućnost Crne Gore“ demantuju.

Za smjenu Krstovića glasalo je 17 odbornika, pet je bilo protiv i pet uzdržanih. Luka Krstović uzdržao se od glasanja.

Demokrtae su na sjednici saopštile da njihov klub ubuduće neće glasati, ni učestvovati u donošenju odluka u lokalnom parlamentu, do kako kažu, donošenja presude u slučaju smjene Krstovića.

Krstović je kazao da u zakonu ne postoji nijedan utemeljen razlog za njegovu smjenu. On je poručio da mu nije teško da se vrati uzgajanju salate.

“Kažu da sam opstruirao sjednice, a iste te kolege ne dolaze tri mjeseca. Svi ovi razlozi ne stoje. Predsjedniče Opštine žao mi je što ste dovedeni u situaciju da se ovakve stvari dešavaju. Vjerujem da ćete pokazati sposobnost, ali nemojte da očekujete da ćemo na ono što nije ispravan angažman sjedjeti”, rekao je Krstović.

Nakon četiri neuspjela pokušaja da se smijeni predsjednik Skupštine Opštine Zeta Luka Krstović odbornici koalicije “Za budućnost Crne Gore” danas su odlučili da ne bojkotuju sjednicu sa tačkom dnevnog reda koju su sami predložili.

Sjednici je prisustvovalo 27 odbornika. Kako javlja novinarka TVCG na sjednici SO prvo je data pauza, jer tačka koja se odnosi na smjenu Krstovića nije prošla Odbor za statut i imenovanje, zbog čega se tražilo mišljenje Ministarstva javne uprave. Sjednica je nastavljena oko 13 sati.

Uz to, čeka se i mišljenje Ministarstva i o odborniku Nikoli Rajoviću, koji je isključen iz Demokrata.

O Rajoviću…

Predsjednik Skupštine traži da se provjeri da li Rajović može da obavlja funkciju odbornika, ako se sumnjiči za izvršenje krivičnog djela. Rajović sada nastupa kao samostalni poslanik u SO Zeta.

„Prošli put sam sve pozvao da sve što znate o meni kažete. Evo ja sad iznosim sumnju o diplomama dva fakulteta predsjednika SO Zeta, neka ih iznese i pokaže. Iznosim sumnju da on ima prodavnicu sa potpredsjendikom SO. Pozivam potpredsjednika SO Zeta da kaže da li je to tačno, konkretan odgovor da ili ne. Ako se ispostavi da moje sumnje nisu tačne, izviniću se zetskoj javnosti“, poručio je Rajović na sjednici.

Pejović je odgovorio da ima firmu i da je 100 odsto njen osnivač te da je ona prijavljena. Kazao je i da Rajović sve sumnje može da iznese nadležnim državnim organima.

Podsjetimo, odbornici ZBCG inicirali su smjenu Krstovića sa čela SO optužujući ga da nije postupio u skladu sa zakonom, Statutom i Poslovnikom Skupštine kada je u pitanju zakazivanje sjednice na kojoj bi se razmatrao zahtjev te koalicije za donošenje deklaracije o suspenziji odluke o priznanju Kosova na teritoriji te opštine.

Odbornici ZBCG su u saopštenju, kojim su najavili nedolazak na prvu sjednicu SO Zeta, kazali da tim demonstriraju spremnost da nastave koalicionu saradnju sa Demokratama, ali uz jasan stav da Krstović više ne može biti na čelu lokalnog parlamenta i da ta partija treba da predloži drugog kandidata za tu funkciju.

Međutim, u Demokratskoj Crnoj Gori su jasno poručili da neće biti predložen novi kandidat za predsjednika lokalnog parlamenta i da nema razloga za bojkot sjednica od strane bivšeg DF-a.

Sjednica o Kosovu odgođena

Druga sjednica, na čijem je dnevnom redu bila rasprava o predloženoj deklaraciji za poništenje priznanja nezavisnosti Kosova, odgođena je, jer Skupština Opštine Zena sada nema ni predsjednika, ni potpredsjednika.

Kako je saopšteno u narednih mjesec izabraće nove čelnike lokalnog parlamenta.

Skupština opštine Zeta ima 32 odbornička mjesta, od kojih 16 ima klub Za budućnost Zete, Demokrate šest, SNP jedno, Demokratska partija socijalista (DPS) osam, dok doskorašnji predstavnik Demokrata Nikola Rajović nastupa kao nezavisni odbornik.

