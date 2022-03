Bez jasne i nedvosmislene podrške poslanika Fronta i Demokrata učešće SNP-a u novoj vladi smatraću kršenjem izborne volje građana, izdajom članova i simpatizera, osnovnih programskih načela partije, tradicije ove partije i lažnim predstavljanjem, poručio je Rajko Palibrk, odbornik u SO Pljevlja, na sjednici OO SNP Pljevlja, održanoj 19. febrauara 2022. godine.

Prenosimo kompletno njegovo obraćanje:

„Izražavam svoje ubjeđenje da je ideja o manjinskoj vladi i potekla od stranog faktora, visokog američkog predstavnika, zapadnih ambasada ili njihovih obaveštajnih službi. Razlozi za kretanje u realizaciju te ideje su nepovjerenje u prethodnu skupštinsku većinu po pitanjima koja su od strateškog interesa tih političkih krugova. Formiranjem nove vlade u Crnoj Gori želi se učvrstiti položaj zapadnih centara moći na ovom prostoru i na scenu povratiti presudan uticaj DPS-a kao njihovog skoro trodecenijskog bezpogovornog poslušnika.

Pod otrcanim plaštom zapadne demokratije, Crnoj Gori se želi nametnuti vlada koja neće odražavati izbornu volju građana, već volju stvarnih gospodara koji su naknadno shvatili da su 30. avgusta 2020. godine, snagom najveličanstvenije narodne revolucije, ispustili dizgine i zbog toga bili izbačeni iz sedla. Veliki kauboji su se otrijeznili i hoće ponovo da jašu, formirajući ovaj put marionetsku vladu.

Još od 2006. godine u Crnoj Gori nijesu na vlasti stvarni pobjednici na parlamentarnim izborima, već birokratija Evropske unije i NATO pakta.

Ti isti predstavnici zapadne civilizacije danas u Crnoj Gori javno govore ko može a ko ne može u njoj vladati onoliko koliko mu je to narod na izborima odredio. Kažu da u crnogorskoj vlasti ne mogu učestvovati oni koji nisu za EU, NATO i koji su za saradnju sa Ruskom Federacijom, dok se nesaradnja sa Srbijom podrazumijeva. Prema tome, zabrana vršenja vlasti odnosi se na preko dvije trećine građana Crne Gore i na preko 99 odsto članova i simpatizera SNP-a. O kakvoj samostalnosti Crne Gore tu može da bude riječi? Ova zemlja je servilnošću prethodne vlasti postala kolonija, a nad nama se vrši pokušaj kolektivnog brisanja svijesti o našim temeljima i hiljadu puta posvjedočenim prijateljima.

Smatram da je priča o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji jedna od najvećih laži koja je servirana ovom narodu od strane onih koji se ni dan danas nisu odrekli težnje da pokore ove prostore. Takođe, ulazak Crne Gore u NATO pakt je klasična kapitulacija svega onog na čemu počiva dostojanstvo većinskog naroda u Crnoj Gori i gaženje po svetim grobovima naših najboljih sinova poginulih u zločinačkoj NATO agresiji 1999. godine.

Biću potpuno ličan pa makar ovo bio moj politički testament. Neću da vjerujem da su mi veći prijatelji oni koji su stvorili prve koncentracione logore za moje pretke u Nadmeđeru, Aradu ili Boldogasonu a da dušmanima smatram one koji su zajedno sa mojim precima ginuli za slobodu po bezbroj termopilskih klanaca. Neću da vjerujem da će mi postati prijatelji Beč, Brisel i Berlin, ako me uslove time da ja za moje neprijatelje proglasim Nikolaja Romanova, Aleksandra Sergejeviča ili tamo nekog Vladimira Vladimiroviča.

Niti mogu, niti hoću, a i da moram onda iz inata neću.

Možete slobodno reći da ovo nije politika jer u politici treba biti taktičan, proračunat, odmjeren, snishodljiv prema jačemu i nikad ne reći sve do kraja. Ako mislite da je politika takva a ne ovakva grdno se varate, jer ako tako budemo vodili politiku naši protivnici će nas potcjenjivati i ucjenjivati sve više, a naš narod će nas prije ili kasnije otpremiti na smetlište istorije i zaboraviti.

Kao što smo čuli, jedan od razloga što SNP želi u manjinsku vladu jeste i spašavanje evropskog puta Crne Gore koji je navodno upropastila prethodna vlada. Gospodo, da je Evropska unija htjela da nas primi učinila bi to još davno, onda kad je primila Bugarsku, Ruminuju, Hrvatsku i Sloveniju, kada je bila u punom zamahu. Sada kada njeni čelnici ne propuštaju priliku da saopšte da proširenja neće biti, SNP je našla za shodno da rizikuje svoje postojanje zarad nastavka putešestvija ka EU. Pravilo koje važi već vjekovima je da samo naivni i neobaviješteni idu tamo odakle je otišlo Ujedinjeno kraljevstvo, odnosno Engleska. Dakle, zar SNP treba da žrtvuje svoju ukupnu tekovinu zarad iluzija koje su posijali oni protiv čije politike je bila od svog osnivanja do danas. Treba li sjutra neko od ministara iz redova SNP-a da bezpogovorno slušajući naloge odlazeće imperije pošalje crnogorskog vojnika pod neki novi Staljingrad ili da tenkom polomi vinogade u Dušanovoj Velikoj Hoči?

Dragi prijatelji, od svog osnivanja do danas SNP nije bila na većem iskušenju. To iskušenje nije u onoj narodnoj ako ne uzmeš kajaćeš se i ako uzmeš kajaćeš se, već je iskušenje u tome kome će se ova partija privoljeti carstvu i koje vrijednosti će staviti na prvo mjesto. Kada je u pitanju članstvo ove partije po tom pitanju siguran sam, nema dileme. Iskreno vjerujem da nema dileme ni kod većine čelnih ljudi ove partije koji imaju dovoljno mudrosti da ne dozvole da budu prevareni i izigrani i da time pobodu kamen iznad glave partiji koja nije poklekla ni kad je bilo najteže. Učešće SNP-a u vladi koja je sastavljena od potpisnica memoranduma, a koja bi bila izabrana pored glasova poslanika SNP-a, URE, Bošnjačke stranke i albanskih partija i glasovima poslanika DPS-a, SD-a i SDP-a, predstavljalo bi drastično kršenje elementarnih programskih ciljeva i principa ove partije, a iznad svega nepoštovanje izborne volje ljudi koji su dali svoj glas SNP-u. Pored toga, u ovakvom rasporedu snaga, to bi bio znak i nepoznavanja elementarne matematike. Jasno rečeno, vlada koja u svakom trenutku ne bi zavisila od glasova pet poslanika SNP-a u Skupštini Crne Gore stavlja ovu partiju u poziciju pukog statiste koji ni o čemu ne odlučuje. U takvoj situaciji SNP ne bi imala snagu da postavlja bilo kakve uslove ili da zahtijeva ostvarenje bilo kakvih svojih interesa, već bi jedino davala legitimetet svojevrsnom državnom udaru u Crnoj Gori. Nemojte samo da se pozivamo na nekakve sporazume i pismena ili usmena obećanja. Od svega toga u trenutku formiranja takve parlamentarne većine ostalo bi samo mrtvo slovo na papiru. Rečeno na drugačiji način, učešće SNP-a u vladi koja u parlamentu ne bi imala podršku poslanika Fronta i Demokrata prestavljalo bi i očigledan puč u samoj partiji i njeno definitivno gašenje.

Moram da se osvrnem i na jednu od najsramnijih izjava koje sam čuo u poslednje vrijeme. To je izjava po svemu sudeći budućeg mandatara nove crnogorske vlade da „i Srbi mogu učestovati u novoj vlasti“. Ta izjava se ni po čemu ne razlikuje od one izjave predstavnika vladajuće bijele manjine u Južnoafričkoj republici koja je značila ukidanje aparthejda. Strašno je dokle smo stigli! Znači da je početna pretpostavka u svoj priči bila da Srbi ne mogu učestovati u novoj vladi, ali sad budući mandatar popušta i nudi Srbima tu mogućnost. Gospodo, vlada čije formiranje se očekuje nije manjinska ili tehnička već vlada manjine. Ne želim ni da pomislim da neko kaže da će u toj vladi prestavnik srpskog naroda biti SNP. Ova partija nije nacionalna već građanska i samim tim ne može biti autentični predstavnik bilo kojeg naroda.

Na kraju kratko i jasno. Bez jasne i nedvosmislene podrške poslanika Fronta i Demokrata učešće SNP-a u novoj vladi smatraću kršenjem izborne volje građana, izdajom članova i simpatizera, osnovnih programskih načela partije, tradicije ove partije i lažnim predstavljanjem.“

dipl. pravnik Rajko Palibrk, odbornik u SO Pljevlja