Socijalni savjet mora odlučivati o vraćanju radne nedjelje

Ministarstvo ekonomskog razvoja spremilo je izmjene i dopune Zakona o unutrašnjoj trgovini, kojima je planirano da se ponovo uvede radna nedjelja u trgovinama tokom pet mjeseci sezone. Takav prijedlog prihvatljiv je poslodavcima, dok će iz Unije slobodnih sindikata zauzeti stav nakon sjednice Socijalnog savjeta koja je u ponedjeljak.

Nakon više od četiri godine građani bi od 1. juna do 31. avgusta, i od 1. decembra do 31. januara opet mogli u kupovinu i nedjeljom.

Vraćanje radne nedjelje u trgovinama tokom pet mjeseci sezone, što predviđaju izmjene zakona koje je pripremilo Ministarstvo ekonomskog razvoja, građani različito komentarišu.

Trebalo bi da su otvorene prodavnice sezonom, a tokom zimskog perioda normalno da ne mora.

Mislim da zaslužuju da ne rade da i oni nedjelju imaju za odmor.

Građani će da trguju, hoće da žive, a ovih radnih dana rade i onda nedjelja im ostaje za trgovinu.

Ja bih dodao da se i subota i nedjelja ne rade.

Prema prijedlogu Ministarstva, nedjeljom bi u svakom gradu radila po jedna prodavnica trgovinskog lanaca u jednoj smjeni, dok bi radno vrijeme tržnih centara bilo od 10 do 18 sati.

Radnici koji budu radili nedjeljom imaće uvećanu dnevnicu 80 odsto i pravo na dodatni slobodan dan.

Takva rješenja prihvatljiva su poslodavcima, dok će iz Unije slobodnih sindikata zauzeti stav nakon sjednice Socijalnog savjeta koja je u ponedjeljak.

„Nije korektno i nije prihvatljivo da ministarstvo jednostrano prije nego o tome odluči i raspravi Socijalni savjet ide prema Vladi i sada je na ministarstvu da to stornira, dok Socijalni savjet to ne razmotri. Moramo to da razmotrimo na Socijalnom savjetu i nakon toga ćemo iznijeti svoj stav“, kazao je za TVCG generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković.

„Mislimo da je ovo jedna mjera kompromisa da svi u mogućoj mjeri budu zadovoljni. Imamo vjerujemo više nego jaku argumentaciju zbog čega je ovo potrebno Crnoj Gori privredi i državi pa i zaposlenima“, poručuje Filip Lazović iz Unije poslodavaca.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja, s druge strane, kažu da su se na vraćanje radne nedjelje odlučili na osnovu dogovora socijalnih partnera u okviru Socijalnog savjeta. I u Ministarstvu rada podržavaju uvođenje radne nedjelje tokom sezone.

„Naravno da ljudi koji budu pristali i kako to bude definisano da rade nedjeljom za vrijeme sezone po Zakonu o radu će dobiti drugi dan zamjene ili već kompezaciju kako to bude kroz socijalni dijalog na kraju i bude rečeno“, poručila su je ministarka rada Naida Nišić.

Vraćanje radne nedjelje u trgovinama aktuelizovano je više puta, a socijalini partneri najbliži dogovoru bili su prije godinu. Tada, međutim nijesu naišli na podršku poslanika, a protiv su bile neke od partija sadašnje većine – Evropa sad, Demokratki front i Demokrate.

Dok čekamo kako će se sada izjasniti partije, očekuje se i odluka Ustavnog suda pred kojim je od 2019. inicijativa Unije poslodavaca o ocjeni ustavnosti uvođenja neradne nedjelje u trgovini.

Izvor-rtcg