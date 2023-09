„Spajić da se ne inati, nego da počne nove pregovore“

Lider Ujedinjene Crne Gore (UCG) Goran Danilović pozvao je mandatara Milojka Spajića se, kako je kazao, ne inati već sjedne za sto i vidi zašto nije u opticaju toliko poslanika koji bi mogli da obezbijede apsolutnu sigurnost 44. vladi.

(Foto: tvcg/printscreen)

„Koristim priliku da pozovem mandatara da što bi narod rekao ne ‘goni inat’ sa sobom i onim ljudima koji su ipak i na smanjenoj izazlosti izašli na birališta i pokazali da žele drugačiju i bolju Crnu Goru, da bez tog inata sjedne za sto i vidi još jednom zašto nije u opticaju toliki broj poslanika i tako moćni poslanički klubovi koji bi mogli da obezbijede apsolutnu sigurnost ovoj vladi“, kazao je Danilović u emisiji „Link“ na Radiju Crne Gore.

Na pitanje gdje treba tražiti krivca za dosadašnji neuspjeh u pregovorima o 44. vladi Danilović je kazao ga treba tražili tamo gdje bi bilo i zaslužnih da su uspjeli. Dodao je da je biti mandatar velika čast.

„Kada dobijete pravo da sastavite vladu onda to treba raditi na najbolji mogući način. To ne znači da odmah adresiram odgovornost gospodinu (Milojku) Spajiću ali on je svjestan da i odgovornost i eventualna zasluga za uspjeh je na njegovoj adresi“, kazao je Danilović.

Smatra da su pregovori pogrešno i počeli ali da i još uvijek ima vremena da se formira vlada.

„Ima vremena da se vratimo nazad i pokušamo da napravimo vladu koja će biti stabilna i obazbijedimo Crnoj Gori ubrazani razvoj, otkočenje svih zakočenih procesa. To vlada sa 41 poslanikom teško može postići jer atmosfera koja bi se stvorila nimalo ne odgovara onome ko hoće da uvede reforme“, kazao je Danilović.

O tome da li pregovore treba nastaviti ili vratiti na početak lider Ujedinjene Crne Gore je podsjetio da ta stranka od početka nije željela vladu koju bi podržavao 41 poslanik a u postojećem formatu razgovora se, kaže, govori o tijesnoj većini.

„U ovoj vladi koja ima 41 ali po onome što ja vidim ih prije nema, ima 11 poslaničkih mandata političkih struktura koje su do prije dva ili tri mjeseca beskompromisno bile na strani bivšeg režima. Ako neko vjeruje da je to stabilna vlada i da se tako može mijenjati Crna Gora ja sam siguran da griješi, da je u velikoj zabludi, da se tako Crna Gora mijenjati neće i da nikome nije jasno kako smo i zašto sa potencijalne brojke od 60 glasova podrške došli na to da se mandatar bori ima li 41 ili nema“, kazao je Danilović.

Danilović je naveo i da za program Evropa sad 2 nije dovoljna prosta većina. On je kazao da se Ujedinjena Crna Gora neće baviti trgovinom i dodao da nije dobro da neki politički subjekti svojim učešćem u vladi zatvaraju vrata drugima.

„Pretpostavljam da ovo za šta se mi zalažemo nije dobro za političke subjekte koji žele da donesu prevagu i da isključe druge. Tu mislim, ne na sve političke predstavnike manjinskih naroda, ali na neke izvjesno, iako se niko od njih nije izjasnio da ne bi bio u društvu u vladi sa nekim drugim polutičkim subjektima ali to nekako provijava. Oni ako žele, treba da budu u vladi, ali da budu u vladi i da drže vrata zatvorenim za neke druge, meni to nije jasno“, kazao je Danilović.

To, kako je kazao, ne liči na Crnu Goru nastalu na deokratskim promjenama od 30. avgusta.

Kazao je i da nije odgovorno vratiti DPS na vlast.

„DPS je izgubio na prethodnim izborima. Da li je odgovorno vratiti DPS na vlast, suštinski, bez obzira što oni ne ulaze u vladu ali njihovi tradicionalni partneri ulaze i to sami bez onih koji su se borili protiv takve koncepcije vlasti posljednjih 20 – 30 godina. Možda niko od nas nije ni zaslužio ali u prelaznom periodu je neophodno, po mom sudu, da bude jedna veća vlada u kojoj jedan subjekt neće moći da ucjenjuje vladu, subjekt sa recimo jednim mandatom“, kazao je Danilović.

On je kazao da Ujedinjena želi većinu od najmanje 49 poslanika ali, kako je naveo, nema nikavih problema da bude svih 60.