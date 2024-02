Spajić: Došli smo do održivog rješenja sa Sindikatom prosvjete

Predstavnici Vlade na čelu sa premijerom Milojkom Spajićem postigli su dogovor sa Sindikatom prosvjete o povećanju plata. On je nakon sastanka kazao da su postigli održivo rješenje koje podrazumijeva 10 odsto bruto povećanje zarada od 1. jula, a od početka školske godine kumulativno povećanje 17 odsto neto. Sjutra će biti potpisan sporazum kojim će Vlada garantovati sve što je danas obećala.

Spajić stigao na sastanak (Foto: RTCG)

„Imali smo intenzivan i živahan, ali produktivan sastanak. Drago mi je da smo se sastali i sve nedoumice razriješili. Mislim da se nijesmo dobro razumjeli. Sindikat nije do kraja razumio našu namjeru. Smatramo prosvjetare kao prioritetnu kategoriju i da je njihovo nezadovoljstvo opravdano. Mi se tu slažemo, bilo je pitanje modaliteta. Mislim da smo došli do održivog rješenja“, kazao je on.

Spajić je kazao da je riječ o sistemskom rješenju.

„Došli smo do sistemskog rješenja povećanje 10 odsto bruto zarada kroz sistemsko zakonsko rješenje od 1. jula, a od početka školske godine kumulativno povećanje 17 odsto neto. To je nešto ispred čega Vlada može da stane. Sjutra ćemo potpisati sporazum koji će garantovati sve što smo rekli“, kazao je Spajić.

Sastanku su prisustvovali i ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović, državni sekretar u tom resoru Dragan Bojović, kao i ministar finansija Novica Vuković.

Prosvjetni radnici u skoro 160 škola počeli su juče štrajk, nakon što nije postignut dogovor predstavnika Sindikata prosvjete i Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija o mogućem povećanju plata.

Premijer je juče kazao da Vlada može ponuditi predstavnicima Sindikata prosvjete uvećanje zarade u neto iznosu od minimum 15 odsto od 1. septembra. Kazao je da ne razumije zašto prosvjetari ne prihvataju tu ponudu i poručio da neće popustiti pod pritiskom.

MILOJKO SPAJIĆ

Nećemo popustiti pod pritiskom, 15% neto povećanje od 1. septembra19. 02. 2024.12

Predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović kazao je da nije optimističan povodom sastanka sa premijerom Milojkom Spajićem, te da je njegova ponuda vrlo nejasna i da prosvjetnim radnicima nudi nešto što ni on ne razumije.

BOŽOVIĆ

„Ponuda Spajića nejasna, nijesmo optimistični“20. 02. 2024.

„Ne smijem reći da sam pesimista, ali nisam pretjerani optimista. Spajić je juče rekao da ne shvata šta mi hoćemo, da mu nije jasno zašto štrajkujemo. Pa gospodine premijeru uzeli ste nam Granski kolektivni ugovor, vi ste smislili praktično zakon u Crnoj Gori“, kazao je Božović.

OSNOVNI SUD

Država tužila Sindikat prosvjete20. 02. 2024.6

Država Crna Gora – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija tužila je Sindikat prosvjete Crne Gore, radi utvrđivanja nezakonitih odluka o štrajku Sindikata prosvjete Crne Gore, kao i Akta o minimumu procesa rada za vrijeme granskog štrajka u oblasti obrazovanja.

Nakon što im januarska plata nije uvećana za 10 odsto u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom, članovi Glavnog odbora Sindikata prosvjete pokrenuli su početkom mjeseca individualne postupke pred Agencijom za mirno rješavanje sporova. Tada su saopštili da će obustaviti i postupke i štrajk ako dođe do dogovora sa Ministarstvom, što se do danas nije desilo.

Izvor-rtcg