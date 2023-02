Spajić: Imamo više opcija za drugog kandidata, moj favorit Milatović

Lider Evrope sad nije isključio mogućnost i da na predsjedničkim izborima podrže lidera Demokrata Aleksu Bečića.

Zamjenik predsjednika Pokreta Evropa sad Jakov Milatović jedan je od mogućih kandidata te partije za predsjednika države.

To je na radnom ručku sa novinarima danas kazao lider Pokreta Evropa sad Milojko Spajić.

On nije isključio mogućnost i da Pokret Evropa sad na predsjedničkim izborima podrži lidera Demokratske Crne Gore Aleksu Bečića.

Glasovima članova iz Demokratske partije socijalista (DPS) i Socijaldemokrata, Državna izborna komisija (DIK) sinoć je odbila kandidaturu Spajića.

Da se prihvati kandidatura Spajića glasali su predsjednik DIK-a Nikola Mugoša, Vladimir Čađenović (Demokrate) i Damir Suljević iz NVO Centar za građansko obrazovanje.

Članovi DIK-a iz Demokratskog fronta, Socijalističke narodne partije i Bošnjačke stranke bili su uzdržan.

„Moj najveći grijeh je što se ne snalazim u blatu. Nekome ko je polagao nadu u mene, ja se tom čovjeku ili ženi izvinjavam. Želim da kažem sada istinu, kazao je između ostalog tokom radnog ručka sa novinarima lidre Pokreta Evropa sad.

On je na pitanje da li će Pokret Evropa sad predložiti drugog kandidata za predsjednika ili će razmotriti ponudi Demokrata, odgovorio da imaju više opcija, „tu je gospodin (Jakov) Milatović“.

„Podli pazar svršiše u mraku, skrivala se osovina Mandić, Đukanović, Medojević, Petar Ivanović“, rekao je na početku obraćanja Spajić.

On je kazao da se „sinoć vidjelo zašto nazadujemo u poglavljima 23 i 24 kada su jednom građaninu odbili kandudaturu.

Odluka da mu se odbije predlog predsjedničke kandidature, kako je naveo, je „urađena prema ranijem dogovoru kada su vidjeli šta pokazuju rezultati anketa“.

„Nijesam iznenađen odlukom DIK-a jer su oni već izašli iz svoje nadležnosti kad su tražili podatke od druge države i to samo od jedne države“, naveo je Spajić.

Dodao je i da je jednom od lidera Demokratskog fronta Andriji Mandiću predsjednička kandidatura potvrđena iako je ranije gvorio da ima državljanstvo Srbije.

„Nekome ko je polagao nadu u mene, ja se tom čovjeku ili ženi izvinjavam. Želim da kažem sada istinu, zato smo malo čekali“, rekao je Spajić.

Pojasnio je da je dao advokatu punomoćje 2020. godine kada se vratio u Crnu Goru „razumijući da treba da vratim državljanstvo koje sam kao tinejdžer dobio“.

„Advokat je čekao da se uknjiži stan, da se riješe neka poreska pitanja, odugovlačio ne znajući da mi nanosi štetu. Ja sam mu to prepustio, očekivajući da će to da završi naravno to ne umanjuje moju krivicu što to nijesam ispratio. Nakon ujdurme u medijima kontaktirao sam advokata koji mi je rekao da to nije završeno“, rekao je Spajić.

On je pokazao dokumenta da je odjavio prebivalište ovog mjeseca i da je 17. februara tražio ispis iz državljanstva Srbije.

„Tačno je da je neko bio pripremljeniji od mene i mnogo se više bavio mnome nego ja“.

Na pitanje da li će tužiti advokata, Spajić je rekao da nije neko ko prebacuje krivicu na drugoga i da advokat nije bio upoznat za situacijom u Crnoj Gori.

„U saznanju sam da 200.000 građana Crne Gore ima državljnstvo Srbije“, naveo je.

On je rekao i da nikad nije ostvario biračko pravo u Srbiji. Kazao je da kad bude ispisan iz državljanstva Srbije da će biti ispisan iz biračkog spiska.

Spajić je rekao i da se kao ministar finansija „bavio kineskim kreditom, spašavanjem Crne Gore od bankrota…“

„Možda sam ja čovjek koji od šume ne vidi drvo, a to drvo se ispriječilo ovog puta…“.

Poručio je i da za njega „nije problem“.

„Biće mjesta za mene gdje god… ali šta će građanin Crne Gore, prosječni, nakon brutalnog kršenja zakona sinoć. Crnoj Gori je potpuno jasno o čemu se radi i drago mi je što su me na ovaj način diskvalifikovali a ne na neki drugi način, kao što je bilo u prošlosti. Moj djed je platio životom 70-ih zbog reformi koje je pokrenuo… Bili su naslovi da sam najveći lažov u Crnoj Gori i volio bih da građani prosude da li je neko lažov ko se pojavio pred građanima i rekao da će minimalna plata biti 450 eura kad su svi bili protiv. Nijesam slagao 270 hiljada radnika u Crnoj Gori koja je realno povećana zarada oko 20 odsto… I to je samo prvi korak. Mi smo planirali penzione reforme gdje bi minimalna penzija bila 450 eura… Ali ta je mjera postala dio programa Evropa sad 2 i biće sprovedena u budućnosti… Moj najveći grijeh je što se ne snalazim u blatu, ja sam navikao da pravim dodatu vrijednost“, rekao je Spajić.

Pitao je i da li je nekog oštetio u Crnoj Gori time što su povećane plate, penzije…

„To je izgleda naša krivica. Oni hoće da ubiju istinu i da građani nas zamrznu iz iracionalnih razloga. Priča da treba da nas kazne birače – 100 odsto se slažem. Neka vide da li je istina ono što vide u novčaniku ili ono čime ih kljukaju političari“, rekao je Spajić.

Upitan da će će podnijeti krivičnu prijavu protiv DIK, državnih organa Srbije i dvije političke partije, odgovorio je:

„Imamo naš pravni tim koji upravo radi na svim tim opcijama… kako bi mogli da odgovorimo na jednu ovakvu nepravdu. Vidimo jedan DPS koji nas je uvjeravao da je međunarodno miješanje loše, a sinoć su to iskoristili. Ne osuđujem državu Srbiju, mene je sramota od naših organa koji nema način da zaštiti svog kandidata“.

Spajić je naveo i i da je državljanstvo Srbije dobio 2009. godine.

Član predsjedništva Pokreta Evropa sad Andrej Milović kazao je „da imati dvojno državljanstvo nije krivična odgivornost“.

Odgovornost je, kako je kazao, da se može izgubiti državljanstvo jedne države.

Spajić, kako je dodao Milović, nece izgubiti državljanstvo Crne Gore jer međunarosno pravo ima supremaciju nad domaćim.

Na pitanje da li će Pokret Evropa sad predložiti drugog kandidata za predsjednika ili će razmotriti ponudi Demokrata, Spajić je odgovorio:

„Imamo više opcija, tu je gospodin (Jakov) Milatović. Treba razgovarati, sve opcije su na stolu. Imamo ozbilju infrastrukturu koju smo napravili za sedam mjeseci tako da ćemo brzo prikupiti potpise… Potpisi će biti prikupljeni za dan“.

Na pitanje da li će prihvatiti kandidaturu, Milatović je odgovorio da iako je njegov stav bio da se posveti Podgorici, da se situacija promijenila tako da će „sve danas razmotriti i javnost će biti obaviještena.

„Kao odgovoran čovjek, posvećen sam opštim interesima, odgovorno ću se odnijeti prema svakoj odluci“, rekao je Milatović.

Spajić je na pitanje o mogućem razdoru u partiji, rekao „da nema toga i da su to glasine“.

Milatović je rekao da je Ppkret Evropa sad utemeljen na drugačijoj političkoj kulturi „u odnosu na ono što su građani navikli da vide“.

„Pokazali smo da i kad pogriješimo umijemo da priznamo greške. Pogriješili smo, i Spajić i mi, ali i dalje mislim da je Pokret Evropa sad uz sve svoje prošle rezultate najbolje što trenuto postoji na političkoj sceni Crne Gore“.

Na pitanje da li će se situacija u Glavnom gradu promijeniti nakon ponašanja Demokratskog fronta u DIK-u, Milatović je odgovorio da su doživjeli nepravdu i na opštinskom nivou.

„Sve su ovo stvari koje ćemo zajedno razmatrati u partiji. Smatram da smo odgovorni prema građanima da što prije zaokružimo novu gradsku upravu čim se stvore uslovi. Ako se kandidujem, kažem ako jer je to jedna od opcija, logično je da je nespojivost funkcija neminovna“.

Milatović je ponovio da sada nemaju konacno rješenje o kandidatu za predsjednika.

„Rekao sam da ako bude shvaćen kao javni inreeres neću bježatu od toga. Interes građana Crne Gore je veci od građana Podgorice. Donio sam odluku da razmotrim tu opciju. To su sve stvari koje moramo danas i sjutra zajedno da diskutujemo i vidimo šta želi naše članstvo. Nama je stalo da se DPS prosto rastroni i Crna Gora se oslobodi stega iz prošlosti…“, rekao je Milatović.

Spajić je ponovio da će uskoro donijeti konačnu odluku, ali i da ne isključuju opciju da podrže i lidera Demokratske Crne Gore Aleksu Bečića.

Ivanović: Presedan u radu DIK

„Stav je Pokreta Evrope sad da smo svjedočili neviđenom pritisku, unutrašnjem i spoljnom i do sada nijesmo imali ovakvu hajku na jednog čovjeka, kazao je član Predsjedništva PES Filip Ivanović.

On je naveo i da se, „pored medijskog pritiska desio i presedan u radu DIK“.

„Koji je izašao iz svoje nadležnosti tražeci podatke od druge države“, rekao je Ivanović.

Dodao je da su od sinoć pa do danas dobili veliki broj reakcija od NVO, strucnjama koji su potvrdili stav predsjrdnika DIk da jedino što je DIK mogao da uradi jeste da prihvati kandidaturu.

