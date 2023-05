Spajić: Infrastrukturni projekti biće najvažniji prioriteti

Brza cesta „Sarajevo – Pljevlja – Bijelo Polje“ dvostruko je bitna za Pljevlja, povezaće ih sa Podgoricom i Primorjem, ali i sa autoputem, kojim će se brže dolaziti do susjednih država – kazao je Spajić

Nosilac liste Pokreta Evropa sad: Vrijeme je Milojko Spajić na predizbornoj tribini u Pljevljima kazao je da će infrastrukturni projekti biti među najvažnijim prioritetima u izvršnoj vlasti.

On je poručio svima koji putuju i do Podgorice i do Beograda i Sarajeva, svaki put kada idu i vraćaju se u Pljevlja da je svjestan da to traje.

