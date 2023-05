Spajić: „Izglasali listu, došli smo do najboljeg rješenja“

Predsjednik Pokret Evropa sad Milojko Spajić kazao je nakon sjednice Glavnog odbora da su izglasali listu za parlamentarne izbore, te da su došli do najboljeg rješenja.

Spajić kazao da će se sada fokusirati na Evropu sad 2 (Foto: TVCG)

„Došli smo po mom mišljenju do najboljeg rješenja. Sada treba sa se fokusiramo na program Evropa sad 2. Najambiciozniji zadaci u Evropi u zadnjih 40 godina. Sinoć je bila diskusija, ali normalno je da raspravljamo u jednoj demokratskoj atmosferi, možda na to do sada nijesmo navikli. Ja sam sinoć zbog ranije preuzetih obaveza napustio sjednicu, ali nakon četiri sata zasjedanja“, kazao je Spajić.

Kako je kazao, svi su saglasni s listom, na njoj je 81 ime, i ubrzo će biti objavljena.

Jedan od članova Glavnog odbora je prokomentarisao da su, na žalost ppolitičkih oponenata, jedinstveni.

Zamjenik predsjednika Evrope sad Jakov Milatović napustio je sjednicu Glavnog odbora stranke. Kratko je novinarima rekao da su razlog „ranije preuzete državničke obaveze“. odnosno sastanak sa izaslanikom Republike Slovenije. Sjednica Glavnog odbora Pokreta Evropa sad počela je oko 18 časova, prvo je stigao predsjednik Pokreta Evropa sad Milojko Spajić a nešto kasnije i njegov zamjenik Jakov Milatović. No, oko sat nakon što je stigao, Milatović je i napustio sjednicu.

Siguran sam da će donijeti najbolju odluku i za Pokret i za budućnost Crne Gore“, kratko je prokomentarisao Milatović prilikom izlaska sa sjednice.

Na Glavnom odboru je predstavljena lista kandidata za parlamentarne izbore i prema našim saznanjima nakon Spajića slijede Filip Ivanović, Maida Gorčević, Andrej Milović i Anđela Jakšić Stojanović.

Izvor-rtcg