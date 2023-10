„Spajić nam saopštio da ima podršku DPS-a za sve naše predloge“

Poslanica Jevrosima Pejović, koja je na parlamentarnim izborima 11. juna bila na listi Pokreta Evropa sad, kazala je da neće vratiti mandat. Ona je u emisiji „Argumenti“ na TVCG, komentarišući odluku Predsjedništva PES-a da je isključi iz stranke, navela da glasanja nije ni bilo, tako da nije imala priliku da prekrši partijski statut.

„Mandat neću vratiti, jer jedini argument koji imaju kolege koji traže da ja vratim mandat je samo njihovo očekivanje. Meni mandat nije dao Milojko Spajić, ja sam mandat dobila od građana, jer sam se našla na listi Pokreta Evropa sad“, kazala je Pejović.

„Do sada nije bilo glasanja u Skupštini tako da ja nisam bila u prilici da prekršim Statut Pokreta Evropa sad i da glasam suprotno odluci Glavnog odbora“, poručila je Pejović.

Neka javnost sudi ko je prekršio Statut

Navela je i da se član Pokreta Evropa sad ne može pozvati na odgovornost zbog iznijetog mišljenja.

„Podsjetila bih da taj Statut kaže da član pokreta ne može biti pozvan na odgovornost zbog iznijetog mišljenja ili glasanja pred organima pokreta“, istakla je Pejović.

Ona je navela da se zapravo i desilo baš to – član je isključen zbog iznijetog mišljenja.

„Neka javnost prosudi ko je prekršio Statut“, kazala je Pejović.

Ona je kazala da je na organima PES-a glasala protiv predloga mandatara Milojka Spajića.

„U cijeloj situaciji najspornije je što nas kao poslanike tokom procesa pregovora niko nije konsultovao i dovedeni smo praktično pred svršen čin. Kao da ćemo da podržimo što god se dogovori“, kazala je Pejović.

Poslanik glasa po sopstvenom uvjerenju

Ona je podsjetila i da Ustav Crne Gore predviđa da poslanik glasa i opredjeljuje se po sopstvenom uvjerenju.

Prema njenom sudu, Evropa sad je povjerenje građana dobila zbog predizbornog programa, u čijem je kreiranju veoma učestvovala. Navela je i da je među osnivačima Evrope sad, a da je učestvovala u primjeni programa Evropa sad jedan, 2021. godine.

„Nijesam sigurna da su ovakav doprinos imale sve kolege koje su se našle na izbornoj listi“, navela je Pejović.

Naglašava da ne bi imalo smisla birati predstavnike u parlamentu ako se zapravo bira neki apstraktni projekat „partija“.

„Građani su glasali za promjene, za sve reforme obuhvaćene našom kampanjom. To se nije desilo tako davno i sve što je rečeno lako je naći na internetu“, rekla je Pejović.

Kako kaže, „kada me neko dovede u situaciju da biram između dobrobiti društva ili interesa partije, nema dileme šta ću da izaberem“.

„Čvrsta obećanja od međunarodnih partnera da će nam DPS podržati svaki predlog“

Ona je navela da je rukovodstvo PES-a napravilo zaokret od programskih principa.

„Vjerujem da smo u kampanji rekli građanima kako planiramo vođenje pregovora, da je mandatar to kazao, sigurno ne bismo dobili ovoliko glasova“, poručila je Pejović.

Na sastanku poslanika sa liste PES-a koji je održan u avgustu, navodi, Spajić im je rekao da nema prostora za dijalog sa savezom ZBCG, niti prostora za pregovore sa GP URA.

„Ja sam bila zabrinuta kako do pravosudne reforme i dvotrećinske većine ako nemamo podršku veću od preko 41 poslanika. Svi građani znaju da su reforme pravosuđa kamen spoticanja na putu ka EU, posebno u poglavljima 23 i 24. Na moje pitanje kako ćemo to da realizujemo, mandatar Spajić je rekao da ima čvrsta obećanja od međunarodnih partnera da će nam DPS podržati svaki predlog. To je rekao tri puta. Ja sam u politiku ušla da promijenim nešto u ovom društvu“, rekla je Pejović.

Podsjetila je da je DPS bio neprihvatljiv partner za Evropu sad, i da je to jasno rečeno tokom kampanje.

„U kampanji takve poruke nijesmo slali“, rekla je Pejović.

„Vlada treba da ima široku podršku“

Ona je kazala da o detaljima sa kasnije sjednice Glavnog odbora, gdje se razgovaralo o planovima mandatara, neće govoriti iz etičkih razloga.

Pejović je podsjetila na stav da Vlada treba da ima široku podršku i da treba ubrazati put ka EU.

Naglasila je da je vjerovala da se problem između ZBCG i Spajića, nastao u vremenu kada je Spajiću onemogućeno da se kandiduje za predsjednika države, izglađen nakon podrške Jakovu Milatoviću u drugom krugu tih izbora.

„U skoro svim opštinama vršimo vlast upravo sa subjektima kao što je ZBCG“, podvukla je Pejović.

Po njenom sudu, važno je biti svjestan trenutka u kome se nešto dešava.

„Biti svjestan situacije nam omogućava da donosimo određene odluke. Na osnovu kampanje privlačite određen broj glasova. Da je bilo kad u kampanji pomenuto da savez ZBCG nije partner ili da GP URA zbog programskih elemenata nijesu partneri, to bi imalo efekta“, kazala je Pejović.

Ona tvrdi da je programu Evropa sad ostala dosljedna, na kojoj god poziciji da bude u političkom životu Crne Gore.

„Ja sam odbornica u Glavnom gradu, i ako ste primijetili, mi imamo praksu da podržimo svaki kvalitetan predlog. To je i obaveza, da tako kažem, nas mlađih političara“, kazala je Pejović.

„Nemam ništa protiv da Bečić bude na čelu parlamenta“

Ona je navela da nema ništa protiv da lider Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić bude predsjednik parlamenta. Naglasila je da je on to svojim radom i zaslužio.

Pejović kaže da bi izbor Bečića možda značio zakazivanje sjednice parlamenta na kojoj bi mandatar inicirao glasanje o Vladi uz priču „ko je protiv većih plata i penzija“.

„A naše sudstvo je bukvalno u tunelu i to je goruće pitanje. I zato je važno da sada to rješavamo i imamo na umu to“, rekla je Pejović.

Ona je kazala da nije u redovnoj komunikaciji sa Milatovićem, predsjednikom države i zamjenikom predsjednika PES-a.

„Svaki stav je sklon preispitivanju“, kazala je ona.

„Na mene ne mogu uticati ni Spajić ni Milatović“

Ona je istakla da je vladavina prava ključna oblast na putu Crne Gore ka EU.

„Mi moramo imati izgrađenu mrežu institucija da bi imalo na koga da se oslonimo“, podvukla je Pejović.

Svu težinu našeg posrnuća kao društva, kazala je, vidimo kada ne možemo da prihvatimo da jedan poslanik ima pravo da iznese svoje mišljenje, već mora da bude kupljen ili uplašen.

„Iza mene stoje ime i prezime, obrazovanje, porodica…Na te stavove ne mogu uticati ni Milatović, ni Spajić“, rekla je Pejović.

Ona je dodala da nije u redovnoj komunikaciji sa predsjednikom Milatovićem.

„Ima mimoilaženja u stavovima unutar PES-a“

Na pitanje postoje li dvije struje u PES-u kazala je da to ne bi tako definisala.

„Postoje mimoilaženja u stavovima, i snažan zaokret od predizbornog i političkog programa od jedne frakcije. Koji su razlozi za taj zaokret, neka javnost sudi. Vjerujem da možemo napraviti promjenu samo ako djelujemo u skladu sa onim što smo komunicirali i obećali građanima“, podvukla je Pejović.

Ona je kazala da ona nije ubačeni element, nije potkupljena i ne radi za drugog.

Pejović je rekla da će najvjerovatnije u Skupštini nastupati kao samostalna poslanica.

Što se tiče njenog mandata odbornice PES-a u podgoričkom parlamentu, kazala je da to tek treba da bude definisano.

Zahvalila je na podršci prijateljima i porodici, ali i članovima PES-a.

