U prvoj radnoj posjeti Pljevljima predsjednika Vlade Crne Gore Zdravka Krivokapića, sa ministrom finansija i socijalnog staranja Milojkom Spajićem i ministarkom za javnu upravu i medije Tamarom Srzentić, opštini Pljevlja poručeno je da će iz državnog kapitalnog budžeta za narednu godinu biti na raspolaganju minimum 10 miliona evra, da će kapitalni budžet biti veći za 120 miliona evra od ovogodišnjeg, te da su potrebni gotovi projekti na osnovu kojih će lokalne samouprave dobiti sredstva. Predsjednik opštine Igor Golubović kazao je da će lokalna uprava kandidovati projekte iz ekologije, za izgradnju postrojenja za prečišćavanje vode na Pliješi i Breznici. Golubović je kazao da žele sa Vladom Crne Gore da rade na sprovođenju zajedničkih aktivnosti i približe stavove “sve u cilju stvaranja kvalitetnijih i boljih uslova života svih Pljevljaka, bez obzira na njihovo opredjeljenje u bilo kom pravcu“.

Na konferenciji za novinare premijer Krivokapić i ministar Spajić kazali su da će Crna Gora 2022. godine pretvoriti u gradilište infrastukturnih projekata te da je obezbjeđen dodatni novac za kapitalni budžet od 120 miliona evra.

„Tim sredstvima finansiraće se rekonstrukcija i izgradnja regionalnih puteva ali i brojni projekti na lokalnom nivou koji su trenutno u zastoju. Samo u julu suficit budžeta je iznosio 43 miliona evra, što je istorijski maksimum. Naše je da obezbijedimo novac, i mi smo to obezbjedili. Mi ove godine imamo sezonu koja je brutalna, kazao je Spajić i podsjetio da je u junu ostvaren suficit budžeta od tri miliona eura.

Spajić je rekao da će Crna Gora ove godine, poslije kataklizmične prošle, po Mastriškim kriterijumima završiti najvjerovatnije ispod tri odsto budžetskog deficita „što je nevjerovatan uspjeh”.

On je kazao da niko ne može da vjeruje u taj uspjeh, ni Međunarodni monetarni fond (MMF), ni Evropska komisija, te da ih zovu ljudi i kažu šta vi radite tamo.

„Oni ne shvataju da smo mi na državnom aparatu uštedjeli ogroman novac. Deset odsto budžeta smo tu skinuli. To je novac koji se trošio ni na šta, a mi ga sada usmjeravamo na prave stvari“, rekao je Spajić najavljujući kapitalne projekte izgradnje željeznice do Pljevalja, iz pravca Prijepolja ili Bijelog Polja, ili toka gasifikacije iz Srbije. Spajić je rekao da Pljevlja ne treba da budu slijepo crijevo CG nego „uvezujuće mjesto za okolne države“.

Premijer Krivokapić posjetio je Manastir Svete Trojice, Opštu bolnicu, Rudnik uglja i Termoelektranu. Krivokapić je kazao da Vlada želi da realizuje projekat izgradnje Opšte bolnice, koja je izgrađena 60.tih godina prošlog vijeka, ne precizirajući rokove izgradnje. Objasnio je da za sada imaju samo urbanističko tehničke uslove i idejno rješenje, te da je lokalna uprava obećala da gradnju osloboditi komunalnih naknada. Krivokapić se nada se da će uz pomoć međunarodne zajednice i domaćih eksperata vrlo brzo završiti objekat bolnice „koju Kinezi grade za godinuipo“.

Ustoličenje mitropolita ne može da ometa „neka moć izvan institucija sistema države“

Na pitanje da li je Vlada razmatrala prijetnje koje se javno upućuju putem društvene mreže fejsbuk povodom ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju, te da li su one prijetnje za javni red i mir u CG premijer Krivokapić je kazao da ustoličenje mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija na Cetinju 4. septembra ne mogu spriječiti pojedinci kojima čitav život nešto smeta.

„U Crnoj Gori ustoličenje mitropolita je jedan od najdostojnijih činova koji se dešava i naravno to je sve narodna radost i tu svenarodnu radost ne mogu da poremete pojedinci kojima čitavog života nešto smeta. Mogu da pišu. mogu da se protive ali ne mogu da ometaju određene događaje koji će se desiti. To vam ja tvrdim i bez obzira ko šalje takve poruke on je na pogrešnom zadatku. Da li se njemu sviđa crkva, premijer to je njegov lični problem“, rekao je Krivokapić novinarima tokom posjete Pljevljima.

Država mora da pokaže da je institucija kojoj se vjeruje i koja je jača od bilo kakvih vanrednih institucija koje pokušavaju da poremete sve u Crnoj Gori, kazao je Krivokapić ističići da se to radi organizovano, te ukoliko postoji još “neka moć koja je izvan institucija sistema onda se ona (ili taj) grdno prevarila”.

„Da li ste čuli i u jednoj državi svijeta da se takva ceremeonija održava pod pažnjom prijetnji, zastrašivanja „ne možete doći na Cetinje“. Ja vam tvrdim doći ću na Cetinje i to bez obezbjeđenja. Neka svaki komita koji ima nešto protiv mene, lično mi kaže šta sam ja to uradio protiv Crne Gore, a to što se njemu ne sviđa moj izgled to je njegov problem. Mi pričamo o institucijama sistema, institucije su i predsjednik države, predsjednik Vlade i predsjednik Skupštine Crne Gore i svaki građanin koji želi da prisustvuje nekoj svečanosti. Ako to nekome treba da bude prilika da pokaže, da postoji još neka moć koja je izvan institucija sistema, a to se radi organizovano, ja mislim da se taj grdno prevario“, rekao je Krivokapić.

Premijer Krivokapić osniva partiju

Premijer Krivokapić je u Pljevljima indirektno najavio da će osnovati partiju ali da je neće osnovati 28. avgusta, kako su to objavili pojedini mediji i članovi vladajuće većine.

„Ja se nadam da su informacije koje kruže tačne. Tvrdim da to neće biti 28. avgusta, kao što su planirali određeni mediji i politički analitičari, kao i, po meni, potrošeni političari, koji čitavog života spinuju određene, da kažem to Vukovim rječnikom, laži i ostaju živi“, kazao je Krivokapić.