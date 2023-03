Spremni na dogovor o neradnoj nedjelji bez obzira na odluku Ustavnog suda

Savjetnik za pravna pitanja i socijalni dijalog u Uniji poslodavaca Filip Lazović poručuje da je ta organizacija spremna na dogovor oko neradne nedjelje, bez obzira na odluku Ustavnog suda, koji je kompletiran.

Unija poslodavaca Crne Gore UPCG je još 2019. godine Ustavnom sudu uputila inicijativu za ispitivanje Zakona o unutrašnjoj trgovini kojim je predviđeno uvođenje neradne nedjelje za trgovine na malo i veliko.

“Čini se da smo na dobrom putu da se dođe do nekog rješenja koje će biti održivo, ako se prije toga oglasi Ustavni sud to će da budu neke druge okolnosti i ako se to desi mi bi pokušali to da upodobimo, jer sada moramo konstatovati i uvažiti da se tri godine nije radilo nedjeljom. Bili bi na fonu da se nađe dogovor jer ovakvo stanje nije održivo, ako želimo da od privrede generišemo više novca”, kazao je Lazović u emisiji “Link” Radija Crne Gore.

U Skupštini je ove sedmice usvojen set izmjena finansijskih zakona, kojim se uvode i uvećavaju akcize na neke proizvode, kao i veći porezi na skupe nekretnine.

Usvojene su i izmjene Zakona o sprečavanju nelegalnog poslovanja kao i o porezu na dobit pravnih lica.

Lazović kaže da je UPCG pokušala da interveniše na neka rješenja, ali nijesu uspjeli da utiču prije svega na izmjene Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

“Svi ovi zakoni imaju za cilj da povećaju prihodnu stranu budžeta, znamo da budžet nije u dobrom stanju da možemo očekivati i nova zaduživanja”, kazao je Lazović.

Potreban sistem u kojem će svi poslovati u jednakim uslovima

Navodi da izmjene zakona nose i neke rizike u odnosu na one privredne subjekte koji ne vrše zloupotrebe.

“Ovaj zakon se odnosi samo na subjekte registrovane u Crnoj Gori, ali ne i na one koji rade u sivoj ekonomiji”, kaže Lazović zbog toga poziva na odlučnu borbu protiv takvog poslovanja.

Kaže, da neke procjene pokazuju da je 20% poslovanja u sivoj ekonomiji, ali kako dodaje, borba protiv toga je mnogo više od izmjena zakona.

Imamo, kaže, najave iz Ministarstva finansija da će država konačno krenuti u snažniji obračun sa sivom ekonomijom.

“Potrebno je napraviti sistem u kojem će svi privredni subjekti poslovati u jednakim uslovima. To je ono što bi trebalo da bude osnovna pretpostavka kada osnivate preduzeće, da ćete biti jednako tretirani kao i svi ostali”, naveo je Lazović.

Ističe i da UPCG ima velika očekivanja od Radne grupe koja je osnovana u cilju suzbijanja sive ekonomije.

“Za to nam je potrebno društvo u cjelini, a to je nešto što nam garantuje izvjesne prihode u budžet to bi trebalo da znaju i građani, počevši od onoga da ne kupujete proizvode bez fiskalnog računa”, poručio je Lazović.

Česte izmjene zakona, kako navodi Lazović, ne odgovaraju nijednom privrednom subjektu, posebno ne malim privrednicima.

Rast cijena će se neminovno desiti

Podsjeća i da će, nakon usvojenih izmjena zakona, izvjesno doći do poskupljenja cigareta, što kako dodaje, uvijek sa sobom donosi i rizik od rasta sive ekonomije.

Kada je riječ o akcizama na slatkiše, Lazović kaže da će se rast cijena neminovno desiti, a u kojoj mjeri to zavisi od vrste slatkiša, od trenutnih cijena.

Kada je riječ o trgovačkim maržama on kaže da je to stvar tržišta.

“Doći će neki novi igrači i investitori i dodatno će iznivelisati stanje na tržištu”, poručio je Lazović.

Kada je riječ o povlačenju Zakona o igrama na sreću, ispostavilo se, navodi Lazović, da je to problematična i veoma zastupljena djelatnost u Crnoj Gori.

“To je neko trvljenje između interesa priređivača i države i mi očekujemo da se to uredi na najbolji mogući način da budu zadovoljeni interesi i jedne i druge strane”, poručio je Lazović.

UPCG će i ove godine uraditi istraživanje o poslovnom ambijentu, a Lazović očekuje i da se tom dokumentu posveti pažnja.

OKU se primjenjuje bez značjanih problema

Od 1. januara počela je i primjena novog Opšteg kolektivnog ugovora, a Lazović navodi da nijesu uvedene drastične promjene.

“Imamo neka nejasna pitanja, daju se mišljenja da kao neki propisi da se primjenjuju… Legitimno je da imamo jedan broj pitanja, ali mi nijesmo registrovali bilo kakve veće probleme u primjeni OKU”, naveo je Lazović.

Podsjetio je da su novine uvećana dnevnica za rad nedjeljom, za rad u dvije smjene i pripravnost.

“Opšti kolektivni ugovor se primjenjuje bez značjanih problema imamo određena pitanja u vezi sa primjenom nekih rješenja, ali to se rješava i funkcioniše i ništa se novo nije desilo”, kazao je Lazović.

On je naveo i da je trend u Evropi uvećana dnevnica za rad nedjeljom.

“Sigurno da postoje poslodavci koji su nezadovoljni takvim rješenjem, a da li postoji rješenje oko kojeg su svi zadovoljni, sigurno da ne postoji”, poručio je Lazović.

