Spremni za razgovore sa ZBCG, Abazović da ide na TV duel sa Do Kvonom

Sa DPS-om i Građanskim pokretom URA nema pregovora, kazao je u emisiji „Okvir“ na TVCG nosilac liste Pokreta Evropa sad Milojko Spajić. Istakao je da su neformalni razgovori o sastavu već pokrenuti i da su otvoreni za razgovore sa koalicijom „Za budućnost Crne Gore“ (ZBCG).

Spajić (Foto: RTCG)

Spajić je rekao da je PES jako zadovoljan rezultatom izbora, ali ne i izlaznošću, koja je bila prilično manja u odnosu na ranije izbore u Crnoj Gori. Kazao je da su neodgovorni pojedinci iz vlasti svojim „Informer“ ponašanjem pomalo ogadili izborne procese, a da su česti zbori umorili javnost i birače.

„Vi znate da smo pozivali na istovremeno održavanje parlamentarnih i predsjedničkih izbora, a oni koji kažu sada da je mala izlaznost bili su protiv te ideje“, rekao je Spajić.

„Ulazimo u tehnički mandat tehničke vlade“

On je naglasio da se nalazimo u dubokoj institucionalnoj krizi kao država, i da imamo možda i jedinstvenu situaciju u svijetu, se Vlada od 12. juna nalazi u tehničkom mandatu tehničke vlade.

„To je tehnička vlada na kvadrat. Oni ne mogu da donesu nijednu ozbiljnu odluku i cijela država je na taj način talac jednog takvog ponašanja. Stoga moramo da što prije formiramo vladu i skupštinsku većinu u to treba da bude apsolutni prioritet. Očekujem od svih političkih aktera da pokažu najzad ozbiljnost i stave fokus na bolji standard naših građana i napredak na evropskom putu, što su deklarativno obećavali u izbornoj kampanji“, rekao je Spajić.

Lider PES-a rekao je da su ljudi u tom pokretu ušli u politiku zbog ideala i vrijednosti, i žele da na taj način i postupaju.

„Neko ko je zloupotrebljavao državne resurse i državne institucije ne može biti naš partner u Vladi. I to je to“, rekao je Spajić.

„Bili smo jasni ko su nam mogući partneri“

On je naglasio da je to stav za koji vjeruje da je stav cjelokupne partije.

„Imali smo neke konsultacije sa svim 81 kandidatom na izbornoj listi, i mislim da je to stav svih“, rekao je Spajić.

Navodi da je njima apsolutni prioritet implementacija programa Evropa sad dva, i sve stvari o kojima su pričali o kampanji, a da Crna Gora što prije uđe u EU. Spajić kaže da su bili jasni o partnerima sa kojima može a sa kojima ne može da se razgovara.

„Otvoreni smo za razgovore sa ZBCG“

On je komentarisao i mogućnost saradnje sa listom „Za budućnost Crne Gore“ (ZBCG).

„Imali ste optužbe dva dana prije izbora da sam ja najveći kriminalac, da se PES finansira od raznih opskurnih likova i kriminalaca, i ako iznesete jednu tako tešku optužbu vi možete da kažete da nećemo ulaziti u vlast s tim ljudima, ili ćete poslije izbora da uputite jedno izvinjenje, gdje ćete reći ‘mi smo se preračunali, nijesmo bili dobro informisani’, i tako dalje. Taj odgovor važi za sve koji su se ponašali na taj način. Što se tiče ZBCG, otvoreni smo za razgovore i sa njima. Naravno, osim učešća u izvršnoj vlasti, tražićemo mjeru kompromisa između ZBCG i manjina, što se tiče i modaliteta učešća u izvršnoj vlasti ali i nekih bitnih stvari, poput izglasavanja vrhovnog državnog tužioca, Sudskog savjeta i rješavanja svih drugih bitnih stvari koje koče naš napredak na putu ka EU i zatvaranje poglavlja 23 i 24“, naveo je Spajić.

On je rekao da poslije izbora ima u kontinuitetu razgovore sa raznim političkim liderima, i da neće biti nikakih zakulisnih radnji.

„Pregovori će biti apsolutno transparentni i držaćemo se prinicipa koje smo nagovijestili u izbornoj kampanji“, rekao je Spajić.

„Nećemo ucjenjivati bilo koga“

Naglašava da su Demokratska Crna Gora i stranke manje brojnih naroda njihovi prioritetni partneri, i da će ući u razgovore sa njima, te da se nada brzom formiranju vlasti.

On je rekao da neće ucjenjivati bilo koga, i da će predložiti plan i program rada.

„Mislim da su takav plan i program stvarno superiorni, i da zajedničkim snagama sa našim partnerima u izvršnoj vlasti ali i skupštinskoj većini i parlamentu cjelokupno zajedno izguramo sve ove projekte, Evropa sad dva, sve reforme koje nas koče, vrhovni tužilac, Sudski savjet, i druge stvari koje nijesu izglasane dosad i da Crna Gora ubrzano krene ka EU“, kazao je Spajić.

Najavio je da će pojedinačno razgovarati sa svim strankama, pa i Demokratama, bez ucjena. Upitan da li je ucjena što neće razgovarati sa GP URA, on je rekao da nijesu isključili nikoga iz pregovora, već su neki pojedinci, poput Dritana Abazovića i Filipa Adžića, sami sebe isključili iz pregovora zloupotrebom državnih institucija.

„Mi smo se uključili u politiku zbog ideala i vrijednosti i dešavanja posljednjih dana kose se sa našim vrijednostima“, rekao je Spajić.

„Ne vidim potrebu za formiranjem manjinske vlade“

Osvrćući se na mogućnost saradnje sa DPS-om i mogućnost da DPS podrži manjinsku vladu PES-a i manjina, on je kazao da je jasno rekao da DPS ne vidi kao partnera.

„Mislim da sam bio jasan da neće biti potrebe za bilo kakvom manjinskim podrškom, jer će biti formirana vlada sa stabilnom političkom većinom. Ne bih stoga ulazio šta bi bilo kad bi bilo“, navodi Spajić.

On navodi da je legitimno i da budu opozicija, ako i to treba, jer su kao vanparlamentarna opozicija postigli sjajne rezultate za godinu dana. Imaju predsjednika države, gradonačelnika Podgorice, a vrlo vjerovatno i premijera, naveo je.

„To je veliki uspjeh ali vam govori i o nezadovoljstvu velikog broja građana političkim elitama, što mnogi analitičari često ne pominju“, rekao je Spajić.

Stabilna politička vlada je, kazao je, potrebna da bi zemlja izašla iz jednog ćorsokaka u koji smo, nažalost ušli.

Spajić navodi da je cilj povesti borbu za ozbiljne investitore, jer mi nemamo mnogo američkih, britanskih, danskih ili japanskih investitora.

„Ja apsolutno mislim da nam je potrebna stabilna politička vlada. Ona je trenutno najbitnija činjenica koja treba da se desi iz ovih političkih procesa koji se dešavaju. Dosta nam je nestabilnih vlada. Skupštinska većina i vlada treba da djeluju u saglasaju“, rekao je Spajić.

„Zajedno da implementiramo program Evropa sad dva“

On je naveo da PES ne mora da preuzme sve zasluge za program Evropa sad dva, već to treba da bude stvar saradnje i dogovora svih aktera.

Najavio je da će razgovarati sa SNP-om, ali i listom „Pravda za sve“ ako prođu cenzus nakon ponovljenog glasanja na nekim mjestima. Očekuje, rekao je, ozbiljan odnos u pregovorima.

„Neman ličnu sujetu i nijesam zlopamtilo, da nekome ko me je kritikovao u prošlosti onda zatvorim u budućnosti. To nije moj odnos a ni Evrope sad“, kazao je Spajić.

Negirao je da je zlopamtilo u vezi sa GP URA.

„Ako Abazović i Adžić upute javno izvinjenje zbog svojih izjava i kažu da su govorili neistine u kamanji, ja bih mogao sjutra bez problema s njima da razgovaram na ličnom nivou. Principi su principi. Nije to zbog zlopamćenja, u pitanju je zloupotreba državnih institucija u kampanji. To su radili zbog političkog ćara. To je nešto što ne možemo da podržimo“, kazao je Spajić.

On je rekao da je vrijeme da se ozbiljno zasuču rukavi i da se nova većina bavi ozbiljnih pitanjima.

„Želimo stvarno da sjednemo i ozbiljno da pričamo“, kazao je Spajić.

On je podvukao da sve stranke manje brojnih naroda vidi kao prioritetne partnere.

„Neka SDT sve ispita u vezi navoda Do Kvona“

Spajić navodi da je najzad došlo vrijeme da najveća partija ima mandatara, i da je to dobro za politički život Crne Gore.

Lider PES-a je rekao da – u vezi afere „Do Kvon“ – imaju mnogo više ozbiljnijeg posla od medijskog egzibicionizma bivšeg premijera Crne Gore Dritana Abazovića, vječito gladnog medijske pažnje.

„Bilo bi bolje organizovati TV duel Abazovića i Do Kvona. Interesantno je da on govori o mnogo toga i upoznat je s nekim aspektima te priče ali ne govori o onome što je nadležnost Vlade – kako je Do Kvon ušao u Crnu Goru. Što se tiče mog ujakaka, ja to ne bih komentarisao, šta radi mali od tetke ili zaove i ko s kim govori, ako ima nešto sporno, neka SDT i organi rade na svemu tome, svim aferama. Potpuno podržavam rad SDT-a“, naveo je Spajić.

Rekao je da su se kod jedne komeracijalne banke zadužili 250.000 eura za kampanju, i da se sve može provjeriti kod Agencije za sprečavanje korupcije.

Spajić je rekao da podržavaju rad SDT-a i glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, te da nema saradnje sa onima koji nijesu okupljeni oko vrijednosti podrške tužilaštvu.

Podvukao je da se mlađa ekipa u DPS nije ogradila od loših praksi partije i ranijeg rukovodstva, te da je i za DPS ljekovito da budu u opoziciji.

Izvor-rtcg