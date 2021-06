Crnogorski parlament je po ko zna koji put po instrukcijama svojih mentora zloupotrijebio svoj mandat i protivno volji većine građana preglasanjem donio sramnu repoluciju o Srebrenici. Na isti način donesene su odluke o priznanju lažne države Kosovo, o pristupanju Crne Gore NATO savezu, ali i niz drugih deklaracija kojima su na prevarantski način uzurpirali volju svojih birača. Ovoga puta to su, nažalost, uradili i uz podršku parlamentarnih grupacija kojima je srpski narod, ali i Srpska pravoslavna crkva dali bezrezervno povjerenje da ih dostojno predstavljaju u najvećem predstavničkom tijelu Crne Gore. Sve to pokazuje u kakvoj se poziciji danas nalazi srpski narod u Crnoj Gori, bez obzira na to što su, navodno, političke stranke koje oni dominantno glasaju izvojevale pobjedu na poslednjim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori.

Spočitavati srpskom narodu i Srbiji genocidnost, što očigledno čini ova rezolucija, bez obzira na to što su mnogi izrodi srpskog naroda pokušavali da u crnogorskom parlamentu saopšte da se rezolucija ne odnosi na sav srpski narod je bestidna. Nije bilo ni velikog ni malog rata, ni građanskog, ni stranačkog, a da srpski narod u poslednjim vjekovima nije najviše stradao. Nije bilo ni velikih ni malih prisilnih seoba, nije bilo ni velikih ni malih zločina, a da srpski narod nije doživio najmonstruoznije pohare. I sada zlikovci tjeraju žrtvu da pravda njihove zločine.

Nije slučajno što je blaženopočivši patrijarh srpski Irinej samo prije nešto više od godinu dana govorio da srpskom narodu u Crnoj Gori nije lakše nego što je to bilo Srbima u fašističkoj NDH.

Ova sramna rezolucija nije toliko okrenuta protiv Srbije, jer Srbija, hvala Bogu, u svakom pogledu sve više napreduje, koliko je okrenuta protiv sopstvenog srpskog naroda, ne bi li ga obeshrabrila da se uoči popisa stanovništva i budućih izbora bori za opstanak i svoju duhovnu i nacionalnu pripadnosti.

Očigledno da svi mi Srbi u Crnoj Gori nosimo punu odgovornost za ono što nam se poslednjih decenija dešava. Nijesmo shvatili da Crna Gora više nije prijatelj niti Srbije, niti sopstvenog srpskog naroda. Što bi još trebalo da doživimo pa da shvatimo, kako je govorio Jaša Tomić – da je neophodno da „prvo obučemo srpsku košulju, pa se onda ogrnemo građanskim ili državnim plaštom“. Nažalost, u Crnoj Gori svi su to shvatili osim nas Srba, a mi i dalje, možda više nego ikad, baštinimo autošovinizam isključivo radi ličnih privilegija i sluganstva bez kojeg su te prililegije nemoguće.

Očigledno da ovakva građanska Crna Gora predstavlja projekat nestajanja srpskog naroda sa ovih prostora. Zato taj koncept Srbi u Crnoj Gori treba da hitno odbace.

U Podgorici, 19. juna 2021.

PREDSJEDNIK

Dr Momčilo Vuksanović