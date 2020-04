Šta bi mogli obuhvatati predlozi mjera za opštine: Država da plati svoj dug, odlaganje poreza i kredita…

PREDLOG I OBUSTAVA SUDSKIH POSTUPAKA, PLAĆANJA RAČUNA ZA JAVNU RASVJETU…

Lokalne vlasti treba da se zalažu da državne institucije izmire obaveze opštinskim komunalnim službama, da se omogući moratorijum na rate za reprogram poreskog duga i odlaganje otplate kredita kod banaka i IRF-a na tri mjeseca, neke su od sugestija Zajednice opština prije konačnog predloga Vladi

U Zajednici opština (ZO) smatraju da lokalne vlasti treba da se zalažu da državne institucije izmire obaveze opštinskim komunalnim službama za njihove usluge, da se obustave svi sudski postupci koje protiv opština vode energetske i telekomunikacione kompanije i da se odloži plaćanje računa za javnu rasvjetu na 90 dana, uz umanjenje iznosa. Predlog Vladi za predstojeći paket finansijsko-ekonomskih mjera za pomoć zbog koronavirusa može biti i da se opštinama omogući moratorijum na rate za reprogram poreskog duga na tri mjeseca i za isti period odlaganje otplate kredita kod banaka i Investiciono-razvojnog fonda (IRF).

To je, objasnilo je više izvora “Vijesti” sa lokalnog nivoa, dio sugestija koje je ZO uputila opštinama da razmotre prije nego svi zajedno sačine jedinstven predlog preporuka vladinoj Radnoj grupi koja ove sedmice treba da utrvdi mjere podrške građanima i privredi za ublažavanje ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa.

“Preporuke koje smo dobili od Zajednice opština treba da analiziramo i da onda sve opštine posebno dostave ZO svoje predloge šta da se radi. Nakon toga će rukovodstvo Zajednice uputiti jedinstveni predlog Radnoj grupi Vlade”, objašnjavaju izvori “Vijesti”.

Novi paket mjera Vlade bi, prema informacijama “Vijesti”, trebalo da se utvrdi do kraja ove radne sedmice, a prije usvajanja moraju da obave konsultacije sa socijalnim partnerima – sindikatima i Unijom poslodavaca.

Premijer Duško Marković je 30. marta formirao Radnu grupu za pripremu predloga novog paketa mjera u kojoj su predstavnici Vlade, Privredne komore, ZO i IRF-a. Zaključeno je da predlozi treba da budu formulisani u roku od pet do sedam dana i da će se konsultovati sa socijalnim partnerima.

Odgoditi poreze, umanjiti takse, naknade i kiriju

Sugestija ZO lokalnim vlastima je i da opštinska pomoć privredi treba da uključi odlaganje uplate poreza na zarade fizičkih lica i odlaganje plaćanja prireza porezu na dohodak fizičkih lica (na zahtjev poreskog obveznika).

“Odlaganje uplate poreza na zarade fizičkih lica je mjera koju je već uvela Vlada i koja značajno utiče na prihode svih opština, (posebno sa sjevera) kojima se ustupa 50 odsto prihoda po tom osnovu. Uz to, ova mjera će da ima za posljedicu manji iznos novca u Egalizacionom fondu, pa će sve opštine koje koriste novac iz fonda imati znatno manje prihode po ovom osnovu. Odlaganje plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica će za posljedicu logično da ima odlaganje naplate prireza kao prihoda opštine, objašnjavaju izvori “Vijesti” stav ZO.

Predlog ZO opštinama je da uključe odlaganje plaćanja poreza na nepokretnosti i to prvu ratu do 30. avgusta i drugu ratu do 30. novembra ove godine, da odlože plaćanja obaveza po osnovu lokalnih komunalnih taksi i naknada na 90 dana.

“Alternativa bi bila umanjenje iznosa po osnovu lokalne komunalne takse za period u kojem nije korišćen prostor na javnoj površini zbog mjera (ljetnje bašte, taksi stajališta, komercijalni objekti…). Predlog je i da se odloži plaćanja zakupnine na 90 dana, a alternativa umanjenje iznosa zakupnine za period u kojem zakupac nije koristio prostor zbog mjera. Prinudna naplata poreskih obaveza tokom trajanja mjera neće se vršiti prema subjektima koji su obuhvaćeni mjerama”, suština je preporuka Zajednice opštinama, do kojih su došle “Vijesti”.

Preporuka ZO za opštinske vlasti je i da preispitaju planiranje prioriteta i mjera u novonastaloj situaciji i da urade sveobuhvatnu analizu uticaja epidemije na plan prihoda i rashoda budžeta opština za ovu godinu.

“Obustava pokretanja postupaka javnih nabavki, osim onih koje su u funkciji zaštite zdravlja građana i obavljanja vitalnih funkcija opštine. Racionalizacija svih troškova poslovanja – obustava isplata varijabilnog dijela zarade i drugih naknada za rad u komisijama i upravnim odborima javnih službi. Sredstva budžetske rezerve usmjeriti za sanaciju posljedica epidemije po ekonomiju i socijalnu situaciju i subvencioniranje određenih djelatnosti”, još su neke od sugestija ZO lokalnim vlastima.

Plan Berana

U beranskoj opštini svima će se odložiti plaćanje poreza na nepokretnosti, pripreza na dohodak fizičkih lica, obustaviće prinudnu naplatu, a novac će iz budžetske rezerve trošiti na ekonomsku i socijalnu sanaciju.

Predsjednik Opštine Berane Dragoslav Šćekić objavio je prošle sedmice predlog paketa mjera koje će uputiti lokalnom parlamentu na usvajanje.

Opština će subvencionirati tri mjeseca polovinu računa za vodu i komunalne usluge svim građanima, kao i firmama koje zbog trenutne epidemiološke situacije ne rade, a svi ugostitelji će biti oslobođeni za ovu godinu plaćanja komunalnih taksi za korišćenje javnih površina. Za isti period Opština će platiti i polovinu naknade koju registovani poljoprivredni proizvođači plaćaju za korišćenje zelene i mliječne pijace.

Za tri mjeseca opština neće naplaćivati naknade za pristup komercijalnim objektima građanima i firmama čija je djelatnost ugostiteljska, frizerska, kozmetičarska, a neće se naplaćivati za taj period kirija za zakup prostora građanima i firmama koji su morali svoj biznis da stopiraju.

“Oslobađaju se poreza na nepokretnosti registrovani poljoprivredni proizvođači, kao i oni koji započnu poljoprivrednu proizvodnju za 2020. godinu. Oslobađaju se taksi za licencu za 2020. sva taksi udruženja i preduzetnici koji obavljaju taksi prevoz na teritoriji opštine”, saopšteno je iz te Opštine.

Građanski pokret URA juče je uputio opštinskim vlastima predloge mjera za pomoć građanima i privredi koji su slični onome što je saopštila Opština Berane da planira da uradi.

Podržati firme koje ne otpuštaju radnike

Predstavnici Centralne banke, IRF-a, zakonodavne, izvršne vlasti, asocijacije privrednika i udruženja banaka juče su na sastanku zaključili da je bankarski sistem do sada “snažno odgovorio najvećim izazovima” uzrokovanim uticajem pandemije na crnogorsku ekonomiju.

To je saopšteno iz CBCG nakon sastanka na inicijativu te vrhovne monetarne institucije.

„Jedna od poruka sa skupa je da treba podržati sve firme koje ne otpuštaju uposlene, redovno plaćaju poreze i doprinose, imaju dobru istoriju saradnje sa bankama, ali i one koje imaju potencijal za rast. Neophodno je podržati likvidnost malih i srednjih preduzeća, a posebno je osjetljiv sektor turističikih usluga, koji je ugrožen, ali i garant rasta BDP-a jer pandemija neće trajati u nedogled”, saopštio je generalni sekretar Udruženja banaka, Bratislav Pejaković.