Šta je budućnost Pljevalja

Šta Pljevlja mogu da očekuju nakon prestanka rada termoenergetskog sektora, kako će se finansirati i na čemu će počivati budućnost opštine; do kada će Evropa dozvoliti upotrebu uglja u proizvodnji električne energije, s obzirom na evropski trend promocije energetske tranzicije ka zelenim ekonomijama zbog zdravije životne sredine, te kakva je budućnost pljevaljskog Rudnika uglja i Termoelektrane – pitanja su o kojima se razgovaralo na sastanaku “Ekonomski razvoj opštine Pljevlja kroz prizmu pravedne tranzicije”, u organizaciji NVO Eko tim (29. mart, Hotel “Franca”) a kome su predstavnici Rudnika i TE i opštine Pljevlja.

Predloženo je da se osnuje Fond za pravednu tranziciju na nivou opštine Pljevlja iz koga bi se finansirali budući projekti. Predstavnici pljevaljske termoenergetike poručili su da je stabilnost energetskog sektora države nemoguća bez baznog izvora energije koji predstavlja pljevaljska Termoelektrana. Kazali su da je na tržištu energije u EU, poslednje dvije decenije, protršnja uglja povećana za 65% i svake godine raste do 0,5 %, te da će ugalj biti energent narednih 75 godina a da se u Evropi zatvaraju stare TE ali prave nove, pa je Njemačka 2015. pustila u rad TE od 1000 MWh, i sada ulažu 2 milijarde evra u još jednu takvu. Zatvorene TE u Evropi, niko ne uništava već svaku konzerviraju. Jedino je Velika Britanija prekinula proizvodnju iz uglja ali je konzervirala TE, jer će one biti neopohodne za povratak u sistem skladištenih viškova električne energije za koje se razvijaju nove tehnologije. Crna Gora ima malu potrošnju uglja a Njemačka troši 133 puta više uglja od nas, Poljska 88 a Turska78 puta. U 62 zemlje svijeta gradi se 1600 TE a u EU se gradi 27 TE. Postavili su pitanje ako se TE zatvaraju u Evropi zašto je skočio uvoz uglja na nepunih 200 miliona tona godišnje, gdje se troši taj ugalj koji je za poslednjih 40 godina na berzi poskupio 2 do 3 puta, dok je nafta poskupila 8 a gas 10 puta.

Direktor Rudnika uglja Slavoljub Popadić kazao je da su Vlada i Odbor EPCGG odlučili da se ne gasi TE, te da je siguran da će pregovarači dobiti dodatne radne sate ali i “neku malu kaznu koju ćemo istrpjeti”.

