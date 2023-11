Uprkos apelima privrede i državnika već 17 godina nema direktnog platnog prometa između Crne Gore i Srbije, ali to bi uskoro moglo da se promeni, pa će građanima i privrednicima uz niže provizije uplaćeni novac istog dana biti na računima, navodi TVCG.

Srbija je glavni spoljnotrgovinski partner Crne Gore, pa gotovo da nema privrednika koji ne uvozi robu iz te države ali je plaća uz visoke provizije. Razlog je što već 17 godina ne postoji direktni promet između dvije države, ali je privrednike obradovala najava da bi se to uskoro moglo promijeniti.

Kako je rekao Milutin Đuranović iz Privredne komore, očekuju da će doći do radikalnog smanjenja provizije i jedan dio troškova na taj način će se smanjiti. Takođe, i da će se vremenskog aspekta smanjiti putanja novca odnosno rokovi prenosa novca prema dobavljačima.

Kada bi se to moglo desiti, iz Univerzal capital banke, koja je jedina od 11 banaka u Crnoj Gori pokazala je interesovanje za konačno uspostavljanje direktnih plaćanja u Srbiji, nijesu mogli sa preciznošću da kažu. U toku je testiranje sistema, a ono što je sigurno jeste da će iz Podgorice ka Beogradu staviti novac koji je trajao nekoliko dana, ubuduće biti kraći.

Saradnik u međunarodnom platnom prometu Vladimir Jovićević nada se da će to biti mnogo brže i da će provajder, to jest operater, Narodna banka Srbije u potpunosti u roku od nepuna 24 sata izvršavati plaćanja.

Prema nekim procenama, trebalo bi da budu i niže tarife od sadašnjih za međunarodni platni promet.

Provizije koje građani i privreda sada plaćaju za uplate ka Srbiji zavise od banke u kojoj to čine ali i visine iznosa. Tako je u prosjeku za uplatu 100 eura neophodno izdvojiti još 15 eura. Svi oni koji nisu klijenti Univerzal capital banke kada se uspostavi direktni platni promet biće dovoljno da otvori samo račun u toj banci.

Jovićević kaže kako to ne znači da moraju cjelokupno poslovanje da prenesu preko te banke.

„Ono što ćemo se mi truditi da ne opterećujemo klijente dodatnim zahtevima i da račun koji otvara kod nas samo služi za potrebe navedenog kliringa”, rekao je on.

Direktni platni promet između Srbije i Crne Gore prekinut je 2006. godine, nakon osamostaljenja naše države, godinu dana kasnije potpisan je Sporazum o međunarodnom kliringu koji do danas nije zaživeo. Uprkos apelima privrede ali i zvaničnika obje države nije bilo interesovanja banaka u Crnoj Gori. To što Centralna banka nema mehanizam da im naredi kako da posluju sa inostranstvom bankari su do sada koristili za dodatnu zaradu.

Ekonomski analitičar Oleg Filipović navodi da se sa tim poprilično kasni.

„Vi danas imate neka druga sredstva transfera koja nije vezana samo za banke. Neki profit, kako sam ja računao, sa Srbijom godišnje na današnji dan kroz korespodentske banke po osnovu svh transakcija iznosi oko 100 hiljada eura”, kazao je Filipović.

Prema podacima Centralne banke, u prethodne tri godine platni promet između Crne Gore i Srbije bio je preko četiri i po milijarde, a banka je zaradila nešto više od sedam miliona evra.

Izvor-cdm