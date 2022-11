Stanje na putevima

Saobraćaj se obavlja po pretežno suvim kolovozima. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone.Vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagodjenu vremenskim i saobraćajnim uslovima i poštovanje pravila saobraćaja

U vremenskom periodu od 15.11.2022 godine do 01.04.2023 godine upotreba pneumatika za zimsku upotrebu za sva motorna vozila je obavezna na putevima gdje je to naznačeno signalizacijom bez obzira da li na tom putu postoje zimski uslovi. Kada na ostalim djelovima i dionicama puta koji nijesu obuhvaćeni Naredbom postoje zimski uslovi (sniježne padavine, snijeg, led ili poledica na kolovozu) na vozilu moraju biti pneumatici za zimsku upotrebu na svim točkovima. Minimalna dubina šare na gazećoj površini pneumatika koji se koriste u ovom periodu je 4 mm

Na auto putu posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno za sva vozila.

Na magistralnom putu M-3 dionica Šćepan Polje-Nikšić zbog sanacije dva klizišta saobraćaj će se obustavljati za sve vrste vozila u terminima od 08.00 do 11.00 i od 13.00 do 16.00 sati na mjestu izvodjenja radova u periodu od 26.11.2022.godine do 25.12.2022. godine.

Na magistralnom putu M-5 dionica Rožaje –Špiljani u toku je rekonstrukcija puta zbog čega dolazi do totalnih obustava saobraćaja za sve vrste vozila radnim danima u terminima od 08.30 do 11.30 I od 13.30 do 16.30 sati. Vikendom (subotom I nedjeljom) saobraćaj se prekida u terminu od 09.00 do 15.00 sati.

Privremeno se za period od 25.11.2022.godine sa početkom od 09.00 sati pa do završetka radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-4 dionica centar Tuzi (od skretanja za Šipčanik do planiranog kružnog toka- Faza 1) odobrava totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila. Za vrijeme obustave saobraćaj će se odvijati lokalnim saobraćajnicama.

U toku su radovi na rekonstrukciji regionalnog puta R-3 dionica Pljevlja-Metaljka zbog čega se saobraćaj obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 12.00 do 16.00 sati.

Na auto putu saobraćaj se odvija normalno bez izmjena u režimu saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze oprezno u skladu sa ograničenjima uz držanje propisanog rastojanja izmedju vozila.

Intenzitet saobraćaja je umjeren na putevima u zemlji.

U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe zadobile teže povrede, a 9 osoba lake povrede.

Izvor-amscg.org