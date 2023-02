Stanković: Djeca u Pljevljima bez prekida dobijaju tretman defektologa

Dom zdravlja Pljevlja zaposlio je dva defektologa po osnovu ugovora o djelu, tako da djeca kojima su potrebne njihove usluge mogu nesmetano da ih koriste – saopštila je Branka Stanković, direktorka te zdravstvene ustanove.

Defektolog, koji je radio u Domu zdravlja, dao je otkaz, jer mu je u januaru istekao ugovor o djelu a nije bilo moguće da bude angažovan po ugovoru o radu.

Po Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji nemamo radno mjesto defektologa, a zbog povećanog broja djece sa posebnim potrebama, kojima je potreban kontinuiran tretman stručnog lica, angažovali smo po ugovoru o djelu diplomiranog defektologa – osnovne akademske studije specijalne rehabilitacije, modul bolesti zavisnosti koji je samoinicijativno dao otkaz – objašnjava Stanković.

Riječ je, dodaje sagovornica Pobjede, o defektolozima koji imaju višegodišnje iskustvo u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju u različitim sektorima na području opštine Pljevlja.

–Angažovani defektolozi su prošli različite obuke koje prate trendove u ovoj oblasti: Obuka iz rane intervencije, Mentalna higijena razvojnog doba, Reedukacija psihomotorike (I nivo) na IMZ-Beograd, Upotreba asistivne tehnologije – Novi Sad i mnoge druge – saopštila je Stanković.

Kada je riječ o broju djece sa posebnim potrebama ona kaže da nije moguće dati precizan odgovor iako su javnosti barata brojkom više od 500.

– Broj jeste povećan ali nije moguće dati precizan odgovor. Teško je utvrditi da li dijete ima autizam, a ima i neprijavljenih slučajeva. U Jedinici za djecu sa posebnim potrebama koja je osnovana prije deset godina defektolozi pružaju defektološku i logopedsku procjenu, realizuju individualne tretmane za djecu predškolskog i školskog uzrasta i daju preporuke i savjete roditeljima za kontinuirani rad kod kuće – objasnila je Stanković.

CENTAR

Ona očekuje da Ministarstvo uskoro formira centar za rani razvoj djece čime će se promijeniti struktura i broj zaposlenih i unaprijediti zdravstvena usluga toj populaciji. To sada nije moguće jer je mali broj djece sa posebnim potrebama do 15 godina kojima su potrebne te usluge a što je propisano Pravilnikom Fonda zdravstva.

Direktorica Doma zdravlja kaže da se ta ustanova dugo suočava sa problemom manjka ljekara specijalista.

– Deficit ljekara je problem koji nas odavno prati, iako redovno raspisujemo konkurse za specijalizaciju. U posljednjih par mjeseci smo uspjeli zaposliti tri izabrana doktora tako da se nadamo poboljšanju zdravstvene zaštite – ističe Stanković.

MMR vakcinu za mjesec primilo 84 djece

Kako je kazala Branka Stanković, direktorka Doma zdravlja, broj djece vakcinisane MMR vakcinom je porastao, ali i dalje nedovoljno da bi se stekao kolektivni imunitet.

– Od 4. januara do 3. februara MMR vakcinu je primilo 84 djece u Pljevljima i zdravstvenoj stanici u Žabljaku. Iako je došlo do poboljšanja u odnosu na novembar i decembar kada je vakcinisano devetoro djece, to još nije dovoljan broj za postizanje kolektivnog imuniteta. Apelujemo na roditelje, koji se nijesu odazvali, da to učine, zbog zdravlja svoje djece – poručuje Stanković.

Izvor-pobjeda