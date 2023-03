Stočari zabrinuti: Otkupna cijena mlijeka niska, a prodajna raste

Pljevaljska Mljekara mlijeko otkupljuje po icjeni do 32 euro centa po litru, u maloprodaji pasterizovano mlijeko prodaje se po jedan euro za litar, a jogurt po 1,5 eura.

Proteklih dana cijena litra pasterizovanog mlijeka iz pljevaljske Mljekare u maloprodaji dostigla je iznos od jednog eura, iako maksimalna otkupna cijena mlijeka iznosi 32 euro centa. Pasterizovano mlijeko prvi put je poskupilo prije više od godinu dana i tada je njegova cijena sa 50 uvećana na 60 centi. Potom je dostiglo cijenu od 85 centi, da bi prošle nedjelje uslijedilo novo poskupljenje i sada u Pljevljima litar mlijeka staje jedan euro. Litar jogurta sada košta 1,5 eura, a prije godinu cijena mu je bila 0,85 eura. Za to vrijeme otkupne cijene mlijeka porasle su za manje od deset centi. Stočari negoduju zbog niskih otkupnih cijena i naglašavaju da se ovom granom poljoprivrede bukvalno ne islati baviti.

– Prodajem pljevaljskoj Mljekari mlijeko već godinama. Otkupna cijena se kreće od 28 do 32 euro centa. Stočari nijesu zadovoljni tom otkupnom cijenom, ali šta je tu je – kaže stočara Momčilo Miličić.

Predsjednik Unije stočara sjevera Milko Živković smatra da bi otkupna cijena mlijeka trebala da bude najmanje 0, 60 eura. Sada je najniža otkupna cijene mlijeka kod pljevaljske Mljekare, ali ni ostale otkupne cijene nijesu na zadovoljavajućem nivou.

Potražnja veća od ponude

Pasterizovano mlijeko je i pored poskupljenja u pljevaljskim prodavnicama jako traženo jer je u poređenju sa mlijekom u tetrapaku znatno jeftinije. Najgore je što trgovačke radnje ne dobijaju pasterizovanog mlijeka u dovoljnim količinama. Manje radnje dobiju po 15 litara,a tvrde da bi dnevno moglo prodati i po 30 litara.

Oni građani koji žele da kupe pasterizovano mlijeko obavezni su da se kod trgovaca upišu dan ranije i to najkasnije do 12 sati. Oni koji se upišu kasnije rizikuju da narednog dana ostanu bez pasterizovano mlijeko.

– Kod drugih mljekara, koje vrše otkup na prostoru pljevaljske opštine, otkupne cijene kreće se od 0,43 do 0, 48 eura. Moram priznati da mi nije jasno zbog čega pojedini stočari još uvijek mlijeko prodaju po cijeni od 0, 28 do 0, 32 eura. Ako se već otkupljuje mlijeko po niskim cjenama onda zbog čega se isto ne prodaje građanima po niskim cjenama. Isto tako, ako je kilogram žive mjere teladi 4, 2 eura, zašto se onda kilogram mesa prodaje po 14 eura. Isto je sa mlijekom koje se otkupljuje 30 centi a prodaje po euro i to kada se iz njega izvuče masnoća, odnosno kako narod kaže, kada se skine kajmak – kaže Živković i ističe da je otkupna cijena mlijeka u susjednoj Srbiji 70 dinara, odnosno 0,60 eura, a da tamošnji stočari imaju niže cijene stočne hrane, kvalitetnije zemljište i bolje prinose žitarica i vještačkih trava.

– Već godinama klaničari i mljekari zloupotrebljavaju to što Opština i država stočarima daju premije i uporno spuštaju otkupne cijene žive stoke i mlijeka, a zaboravljaju da su stočari proizvođači koji ulažu veliki trud i napor da održe gazdinstvo i na kraju skoro da ostaju bez zarade. Zato se ne treba čuditi što se iz godine u godinu smanjuje stočni fond i što je sve više stočara koji ocjenjuju da se stočarstvom ne isplati baviti- ističe Živković.

Izvor-dan