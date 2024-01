Šta se krije iza napada na djevojčicu anđeoskog glasa, Pavlinu Radovanović iz Orahovca, jednog od mnogih koncentracionih logora za Srbe na Kosovu i Metohiji?

Strah od srpske pjesme!

Strah od saznanja da je srpska mladost počela, glasno i sa ponosom, da pjeva srpske pjesme, pred crkvama i manastirima, na trgovima, ulicama, zabavama, svadbama…

Pjevanje srpskih pesama postalo je drugo ime za trenutke najvećeg slavlja!

Srpske pjesme postale su moderne i urbane, a njihovo pjevanje pitanje časti i ponosa i prestiža!

Srpski narod, srbska mladost više nema samo jednu himnu, već na desetine himni uz koje stoji mirno i pjeva iz sve duše i sveg srca, iz sveg glasa!

„Oj, Kosovo, Kosovo“, „Hiljadu Vidovdana“, „Crven cvete“, Vila sa Košara“, „Đenerale, đenerale“, „Teci reko“, „Jovan Dalmatinac“, „Za život Srpske“ i … VESELI SE SRPSKI RODE!

Ne samo što se pjevaju srbske pjesme o Kosovu i Metohiji, o Jasenovcu, o Romaniji i Krajinama, već se i pišu nove, sve ljepša od ljepše, sve silnija od silnije, sve uzvišenija od uzvišenije!

Više se u srpske pesnike ne računa onaj ko nije napisao bar jednu pjesmu o Kosovu i Metohiji, o Republici Srpskoj, o Kninskoj Krajini…!

Te srpske zemlje su jedina parčad zemaljskog šara čija se svaka stopa može prekriti pjesmama, pa još i da preostane!

Strah vas je, gospodo, od srpske pjesme i od njenih pjevača!

To nije ništa novo, jer kad god bi srbska pjesma počela odjekivati srpskim zemljama vi ste morali podvijati rep!

Srbi će pjesmom vratiti Kosovo i Metohiju i druge otete srbske zemlje!

To vas boli!

Ja vam tu ništa ne mogu pomoći, niti mogu niti hoću, već, naprotiv i ja pjevam zajedno sa Pavlinom, Sindikatom, Milanom, Bajom, Brankom… Danicom… i pjevaću dok dišem i koliko me grlo donosi!

Rajko Palibrk