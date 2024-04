Štrajkački odbor Biblioteke najavio štrajk do ispunjenja zahtjeva

Tri dana pred održavanje sjednice Skupštine opštine Pljevlja štrajkački odbor Biblioteke donio je odluku da sjutra održi, ispred zgrade opštine u 11:30 sati, jednočasovni štrajk upozorenja na kojem će zatražiti hitnu smjenu članova Savjeta Milutina Petrovića, Milice Brašanac i Aldina Kordića, zbog ćutanja iako su obaviješteni o nezakonitostima u izboru VD direktorice te ustanove i mobingu, a na odbornike i odborničke klubove apeluju da ne usvoje odluku o izboru Bojane Đačić za direktoricu Biblioteke.

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Skupština Sindikalne organizacije JUNB „ Stevan Samardžić“ šestoro zaposlenih, saopštili je, da su donijeli odluku o stupanju u štark upozorenja nakon iscrpljenih mogućnosti i apela zbog brojnih nezakonitih radnji u Biblioteci upućenih osnivaču – Opštini Pljevlja, nadzornom Sekretarijatu, Odboru za izbor i imenovanja Opštine Pljevlja, Savjetu Narodne biblioteka ,,Stevan Samardžić“, koji su jasno istaknuti kroz našu direktnu komunikaciju ostvarenu na više sastanaka sa predsjednikom Opštine Pljevlja, ali i Otvorenim pismom upućenim javnosti Crne Gore, kao i mnogim drugim obraćanjima koja su dokumentovana, zavedena i, uglavnom, ignorisana od onih kojima su naslovljena.

„Ukoliko štrajk upozorenja ne postigne svoju svrhu i ne dođe do ispunjenja štrajkačkih zahtjeva, zaposleni će stupiti u štrajk koji će trajati do ispunjenja štrajkačkih zahtjeva, odnosno do zaključivanja sporazuma“, navodi se u odluci o štrajku.

Ističu da je neophodno ukloniti brojne nezakonitosti u radu Biblioteke u poslednjih devet mjeseci, i to zbog: mobinga i brojnih, često neumjesnih radnih naloga upućenih od strane Bojane Đačić zaposlenima u Biblioteci; lažnog predstavljanja i raspolaganja resursima Biblioteke na nezakonit način, jer v.d. mandat Bojani Đačić 3.1.2024. godine nije produžen u skladu sa Zakonom, što je utvrdila Inspekcija rada konstatacijom da zaključeni aneks 2 ugovora za vd direktoricu ne proizvodi pravno dejstvo, niti se može smatrati legitimnim. Navode da je inspektorka izrekla Biblioteci i vd direktorici novčanu kaznu zbog uvođenja prekovremenog rada suprotno Zakonu o radu.

Štrajkački odbor Biblioteke čine, predsjednik odbora Danko Radovanović i članovi: Sofija Jelovac, Ivana Cvijetić, Ljiljana Vraneš, Marija Knežević i Milija Knežević.

V.M.