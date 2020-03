Naučnici sa Univerziteta u Merilendu preporučuju da se prilikom procena i suzbijanja korona virusa u obzir uzmu i vremenski uslovi.

Naime, istraživači su primetili da su se najveće epidemije dešavale u zemljama koje su smeštene u prilično uskoj zoni severne hemisfere, koja je ograničena na 30. i 50. paralelu. To uključuje Iran, Italiju, Španiju, Sjedinjene Američke Države i Južnu Koreju i Kinu.

Na osnovu toga došli su do zaključka da se virus najbolje širi u određenim klimatskim uslovima, pri temperaturi od 5 do 11 stepeni, dok je vlažnost vazduha od 47 do 79 odsto.

Istraživači iz Velike Britanije imaju isto mišljenje. Oni temperaturu od u proseku 8 stepeni smatraju „najplodnijom“ za virus korona. Kada je napolju mnogo toplije, uzročnik bolesti počinje da umire.

Što se tiče vremenskih uslova u severnoj Italiji, odakle se virus raširio u druga mesta i zemlje, tokom februara i tokom prve polovine marta prosečna temperatura je bila u opsegu 6 do 9 stepeni.

U Južnoj Koreji, virus korona polako dolazi pod kontrolu. Već početkom marta u ovoj zemlji je dnevno zabeleženo nekoliko stotina novih slučajeva infekcije; a sada se broji u desetinama. Da li je slučajnost što su u ovu zemlju nedavno počele da pristižu suptropske vazdušne mase i što temperatura u Seulu, glavnom gradu Južne Koreje dostižu i do 15 stepeni?

Na osnovu te logike u Rusiji se takođe uskoro mogu stvoriti uslovi za smanjenje stope oboljevanja. Na primer, u aprilu će u većem delu Rusije temperaturni režim biti topliji nego inače.

Na jugu, u centru i na severozapadu, živa termometra diže se iznad vrednosti povoljnih za širenje virusa korona. Zona rizika ostaće severoistok evropske Rusije, Ural, južni Sibir i centralni regioni dalekog istoka.

Ali, pored temperaturnog faktora, postoji još jedan, koji deluje u svim klimatskim zonama. Sada na severnoj hemisferi počinje ili je već počelo proleće. Do maja će se protok sunčevog zračenja skoro udvostručiti.

© FOTO : PIXABAY Više Sunčevih zraka doprineće borbi protiv virusa korona

Drugim rečima, ultraljubičasti zraci ući će u atmosferu i efikasnije prečišćavati vazduh i praktično ubijati viruse.

„To su takozvani sezonski sistemski faktori. S jedne strane, to je apsolutno tačno: ultraljubičasto zračenje ubija virus, kao i mnogo toga drugog na svetu. Virusu je kao primitivnom organizmu teško da se zaštiti od ultraljubičastog zračenja. Druga dobra stvar je što u proleće sve oživljava. Čak je i imunitet jači, a ljudi srećniji. Zbog svega toga stopa infekcije počinje da opada“, istakao je specijalista za molekularnu genetiku Dmitrij Kvon.

Ipak, ne možemo se oslanjati samo na vremenske prilike u ovoj situaciji. Glavno oružje protiv virusa korona je i dalje izolacija pacijenata i poštovanje lične higijene.