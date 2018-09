Strunjaš: Izvještaj prosvetnog inspektora pozitivan po mene

Izvjestaj prosvetnog inspektora Nijaza Mujevica dobio sam tek prije dva dana i on je u cjelosti pozitivan po mene. U njemu ima samo nekoliko neistinitih podataka koje je dala direktorica Vanja Markovic o tome kako sam ja navodno odbio ponudjene casove. To je notorna laz i sve moje kolege su pred inspektorom potvrdile da sam ponudjene casove prihvatio. Upravo iz tog razloga na ovaj izvjestaj cu podnijeti prigovor koji cu uputiti prosvetnoj inspekciji i Ministarstvu prosvete. Pomenutim izvjestajem inspektor Mujevic je nalozio da se vratim na posao i da se raspise konkurs za moje radno mjesto. Da je radjeno sve po zakonu sigurno inspektor ne bi izdao ovakve naredbe i podvukao Vanji Markovic da u roku od tri dana postupi po njegovoj naredbi, inace ce snositi posledice. U medjuvremenu sam saznao i to da je Vanja Markovic nadleznim prosvetnim sluzbama davala neistinite informacije o svemu sto se prethodnih 20-ak dana desavalo u skoli u Matarugama i o tome cu u najhitnijem roku obavijestiti Ministarstvo. Ova prica jos nije zavrsena i ima jos mnogo problematicnih pitanja koja cu pokrenuti u narednom periodu i traziti zastitu od Ministarstva prosvjete i ministra Damira Sehovica. Svi zakoni iz oblasti prosvete su na mojoj strani, kao i Zakon o radu. Posle 9 godina rada u prosveti moram dobiti resenje o stalnom radnom odnosu, jer ispunjavam sve uslove propisane zakonom. Posjedujem adekvatnu diplomu, polozio sam strucni ispit, izdata mi je licenca za rad u prosveti od strane Ministarstva, redovno pohadjam seminare koje organizuje Zavod za skolstvo, profesionalno se usavrsavam, magistrirao sam, uskoro zavrsavam i doktorske studije… To sto me je Vanja Markovic svojom samovoljom pokusala istjerati iz skole je klasican vid diskriminacije po nacionalnoj i vjerskoj osnovi koji je izricito zabranjen svim zakonima. Iz tog razloga cu se ovih dana, osim Ministarsrstvu prosvete, obratiti i zastitniku ljudskih prava.

Mr Bojan Strunjas