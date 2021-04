Strunjaš: Prvi udar izvršen na ministra pravde, koji treba da demontira kriminalnu hobotnicu

Blizu 300 sugrađana večeras je bilo ispred zgrade opštine Pljevlja u znak podrške ministru pravde, ljudskih i manjinskig prava Vladimiru Leposaviću nakon što je danas premijer Zdravko Krivokapić pokrenuo postupak njegove smjene. Gradom je prošla auto kolona od nekoliko stotina automobila iz kojih se vijorila trobojka. Parkirali su se pored Trga 13. Jula a policija je regulisala saobraćaj. Učesnici su istakli transparent „Ako padne Vlado, neka padne i Vlada“, “Podrška Vladimiru“.

-Ova država poslednjih 30 godina živi na kriminalu, na bezvlašću. U ovoj državi vladaju kriminalci i ratni profiteri. Bilo je za očekivati da će prvi udar biti izvršen na ministra pravde koji treba da demontira kriminalnu hobotnicu, koja je svih ovih godina vladala CG – kazao je okupljenima Bojan Strunjaš pozivajući premijera Krivokapića i ministra policije da otkriju počinioce kamenovanja Islamske zajednice u PV, da otkriju batinaše koji su batinali nedužni narod na ulici, da uhapse kriminalce a ne da se obračunavaju sa ministrom pravde.

Strunjaš je kazao da okupljeni ne žele da osuđuju bilo koga, pa ni prof. Krivokapića, niti da se svađaju sa bilo kim, već da mora biti prekinuta praksa da su Srbu i CG narod drugog reda, što traje 30 godina, pa čak i od Drugog Svjetskog rata uzimaju im se sva ljudska prava a danas hoće da smjene ministra Vladimira Leposavića.

-Danas je odlukom premijere glava Vladimira Leposavića ponuđena na tacni Milu Đukanoviću. Tražimo od našeg premijera Zdravka Krivokapića da povuče sramnu odluku. Mi smo ovde dočekali prof Krivokapića, kome su blagoslovom našeg vladike otvorena vrata pljevaljskog Mansatira Sv. Trojice, odakle je krenuo u kampanju slobode i oslobođenja CG od višegodišnje diktature Mila Đukanovića. Mi nismo glasali Zdravka Krivokapića zato da bi on danas odrubio glavu ministru pravde Vladimiru Leposaviću. Tražimo od njega da povuče odluku, još ima vremena. Ne prozivaju naši naprijatelji Vladimira Leposavića zato što je dao neku neopreznu izjavu, njegova je svaka riječ odmjerena, govori po istini pravde i smibol je pravde i istine u CG. Njega napadaju samo zato što je Srbin i što im smetaju Srbi u Vladi CG. Napadaju danas njega, sjutra će Vesnu Bratić i tako redom. To im nećemo dozvoliti i protiv toga ćemo se boriti. Mi ne želimo da osuđujemo bilo koga, da se svađamo sa bilo kim – rekao je Strunjaš i poručio predstavnicima crnogorske Vlade da će do kraja biti uz ministra pravde.

Okupljeni su skandirali „Ne damo ministra“.

-Upamet se premijeru, nije ti kasno da povučeš odluku, ako je ne možeš povući, povuci se ti lično. Nemoj se igrati sa sudbinom 41 poslanika, srpskog naroda koji je riješio da skine kriminalnu vlast Mila Đukanovića i DPS, da im pružiš ruku i da ih vratiš na vlast. Dobićeš prokletstvo od naroda srpskog u CG, kao i crnogorskog i svih čestitih građana. Mi smo ga oborili a ti g-dine Krivokapiću, ako imaš smjelosti vrati ga. Ovu vlast je doveo narod. Poručujemo svima u Vladi da ćemo dati bezrezervnu podršku ministru pravde koji se borio u Skupštini za izmjene Zakona o slobodi o vjeroispovjesti. Nesmotremno neko pokušava da eliminiše čovjeka koji se bori za ravnopravnost svih vjera i vjerskih zajednica – kazao je Milinko Gazdić u ime Odbora za odbranu svetinja, koji je od 27.12. 2019. do 30.8. 2020. branio pravoslavne svetinje. On je kazao da ako premijer sjutra ne povuče odluku, da će se okupiti u još većem brojui sjutra ćemo se okupiti u većem broju, poručujući ministru pravde „Vlado uz tebe smo“.

Skup podrške ministru pravde u Pljevljima

-Tvrdim, na osnovu informacija koje imam, da je ovo pokušaj rušenja Vlade iznutra. Na tome rade mnogobrojni i predstavnici pojedinih vladajućih partija i DPS zdušno sa njegovim uvijek prisutnim satelitima i još osjećam pipke hobotnice koje ne možemo da odsiječemo- rekao je danas premijer Krivokapić dodajući da je ovaj trenutak specifičan jer Vladu ruše svi i pozicija i opozicija i okruženje i centar i niko je ne doživljava kao svoju.

Premijer Krivokapić je danas na vanrednoj konferenciji za medije naveo da su tri ključne situacije za smjenu Leposavića – istup u vezi sa Zakonom o amnestiji i okolnosti oko usvajanja tužilačkih zakona, „ne vodeći računa da je to direktno udar i svađa sa međunarodnom zajednicom“, te da je ulje na vatru dolila izjava Leposavića o genocidu u Srebrenici koji je Leposavić relativizovao u Skupštini Crne Gore, jer je “obaveza Leposavića bila da na poslaničko pitanje odgovori u duhu politike ove Vlade, a ne u duhu akademske rasprave”. Leposavić čovjek rijetke inteligencije izuzetnog poznavanja prava, ali je nedopustivo da kao ministar pravde, ljudskih i manjinski prava, iznosi svoje privatne stavove. Krivokapić je kazao da je Leposavić čovjek rijetke inteligencije izuzetnog poznavanja prava, ali je nedopustivo da kao ministar pravde, ljudskih i manjinski prava, iznosi svoje privatne stavove.

– Ja sam premijer svim građana, najvažniji mi je interes svih građana. To su porođajne muke, jer još nijesmo prebolovali dječje bolesti. Dao sam slobodu svakom ministru, vjerujući u njegovu biografiju i stručnost i protažirajući rad, red, disciplinu i odgovornost. Možda se nikad u istoriji nije desilo, ali se mora desiti smjenjivost. Niko nije više u toj fazi da može četiri godine da čeka isticanje svog mandata – kazao je Krivokapić poručio da nosi teško breme, ali će ga nositi dok narodu bude odgovaralo i kada to ne bude tako, prvi će podniejti ostavku.

Krivokapić kaže da je na današnjoj zajedničkoj sjednici Vlade postavio pet pitanja – “da li ja dobro vodim Vladu, da li je Vlada 100 odsto orjentisana ka Evropskoj uniji (EU), da li jedan čovjek može biti važniji od Vlade i države. Četvrto pitanje koje sam postavio je da li neko želi da sa ovima, koji su nam nametnuli ovo što nigdje na svijetu nema za 30 godina, krenemo u obračun onako kako možemo, ne treba nam ni sudstvo ni tužilaštvo. Ovdje svi pritiskaju Vladu, zašto neko ne pritiska sudstvo i tužilaštvo. Zašto neko ne pritiska Skupštinu koja nije donijela brojne zakone, koji čekaju i kišaju se, nije donijela najznačajnije, a to je da razvlastimo RTCG koja šalje poruke mržnje. Peto pitanje sam postavio da li ovu smjenu da uradimo mi sami ili neko drugi”.

-Crna Gora mora da se promijeni, preobrazi. Zašto je baš napad na ovu Vladu sa svih strana? Zašto ova Vlada doživljava ovakve udare, podmetanja, laži. Niko se ne osvrće na poslaničko pitanje koje naginje na period fašizma. Kako može biti premijer koji je glasao za zajedničku državu? Pa pomirili su se Njemci i Francuzi poslije rata, a mi i dalje krvarimo ko je đe bio. Dajte da napravimo pomirenje, da zaboravimo ko je kakva, za koga je glasao. Mi se stalno vraćamo na istu temu – ‘za koga si’. Čitavog života me bije glas da sam neopredijeljen. Zato što ne želim da dam glas unaprijed. Javno sam rekao za šta sam glasao? Zašto je to problem?- pitao je Krivokapić.

Bojan Strunjaš