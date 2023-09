Štulić bi ,,i jare i pare“

Rudnik uglja Pljevlja objavio Nacrt rang liste za dodjelu stambenih kredita zaposlenika, na listi na petom mjestu i novi vršilac dužnosti izvršnog direktora iako menadžeri nemaju takva prava

Izvori Pobjede navode da Štulić, na osnovu Pravilnika, nije imao pravo da učestvuje na pozivima za stambene kredite jer je i tada bio na menadžerskoj poziciji. Prozvani Štulić, sa druge strane, pojašnjava da funkcija šefa kabineta nije menadžerska pozicija i da na to jasno ukazuje njegov koeficijent koji, kako kaže, menadžeri nemaju. Menadžerskim ugovorima u RUP-u direktori nemaju pravo na stambene kredite

Na petom mjestu Nacrta rang liste stambenih kredita za zaposlene u Rudniku uglja Pljevlja našao se i vršilac dužnosti izvršnog direktora tog preduzeća Alen Štulić, iako po Pravilniku članovi menadžmenta RUP nemaju pravo da učestvuju na pozivima za dobijanje stambenih kredita, saznaje Pobjeda. Štulić, međutim, kada su u pitanju stambeni krediti tvrdi suprotno i u izjavi za Pobjedu navodi da u momentu predaje zahtjeva nije bio menadžer.

Štulić je kadar Demokratske Crne Gore i za vršioca dužnosti izvršnog direktora je izabran 28. avgusta umjesto Milana Lekića, što je izazvalo potres u elektroenergetskoj kompaniji i uzdrmalo temelje vladajuće koalicije u Pljevljima.

Nacrt rang liste stambenih kredita po oglasu objavljen je sredinom prošlog mjeseca i u međuvremenu je okačen na oglasnoj tabli kompanije.

STAMBENI KREDIT

Pravo na stambeni kredit ostvaruje prvih 20 imena koja se nađu na rang listi.

Štulić, koji se nalazi na petom mjestu rang liste, za vršioca dužnosti izvršnog direktora RUP postavljen je 28. avgusta ove godine i po tumačenju izvora Pobjede, ali i po Pravilniku, nema pravo na kredit.

U vrijeme kada je Nacrt rang liste donešen, Štulić je obavljao funkciju šefa kabineta Odbora direktora Rudnika uglja sa koeficijentom 5,6.

Izvori Pobjede navode da je Štulić i tada bio dio menadžmenta Rudnika uglja i da na osnovu Pravilnika ni tada nije imao pravo da učestvuje na pozivima za stambene kredite.

Izvori Pobjede dovode u pitanje i pravo Štulića da dobije sada stambeni kredit jer se trenutno nalazi na poziciji prvog čovjeka Rudnika uglja.

MENADŽERSKI UGOVORI

Menadžerski ugovori u Rudniku uglja omogućuju ogromne zarade direktorima i menadžerima, pa oni nemaju pravo na stambene kredite. Tako je smijenjeni izvršni direktor Lekić imao platu od 3.900 eura, a naredne dvije godine i nakon smjene primaće oko tri hiljade eura.

Štulić, međutim, kada su u pitanju stambeni krediti tvrdi suprotno i da u momentu predaje zahtjeva nije bio menadžer. On, u izjavi za Pobjedu, ističe da funkcija šefa kabineta nije menadžerska pozicija i da na to jasnu ukazuje njegov koeficijent koji, kako kaže, menadžeri nemaju.

– Na rang listi sam se našao na osnovu trenutnog Aneksa ugovora, odnosno radnog mjesta koji sam pokrivao u tom trenutku, a to je bilo u mjesecu maju kada je i raspisan konkurs. U momentu kada se raspisuje konkurs, gleda se trenutna pozicija zaposlenog i njegov koeficijent u okviru koga se vrši kategorizacija i klasifikacija rang liste. Ja sam trenutno vršilac dužnosti izvršnog direktora Rudnika uglja. To nijesam bio u trenutku kada je raspisan konkurs, niti sam znao da ću to postati i imao sam apsolutno zakonsko pravo da apliciram na konkursu – naveo je Štulić.

On pojašnjava i da članovi menadžmenta po Pravilniku o sistematizaciji nemaju pravo da konkurišu za stambene kredite, ali i naglašava da mjesto šef kabineta Odbora direktora, koje je u trenutku raspisivanja konkursa pokrivao, nije menadžerska pozicija.

– Dakle, to nije manadžersko mjesto, jer da jeste ja ne bih aplicirao na tom konkursu. Garantujem vam da u svemu tome nema nikakvih proputa i nezakonitih radnji – zaključio je Štulić.

Rovčanin se odrekao stambenog kredita u EPCG

Za razliku od Štulića, izvršni direktor EPCG Nikola Rovčanin, takođe kadar Demokrata, saopštio je u maju ove godine da se odrekao stambenog kredita po povoljnim uslovima.

– Donio sam odluku o odricanju od stambenog kredita Elektroprivrede Crne Gore pod povoljnim uslovima u visini 56.000 eura, slijedeći i odluku koju sam prije dvije godine donio zajedno sa kolegama o odricanju prava na otpremninu koja iznosi oko 80.000 eura – napisao je tada Rovčanin u objavi na društvenim mrežama.

