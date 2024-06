Stvoriti povoljne uslove za razvoj preduzetništva mladih

U organizaciji NVO “Legalis”, 25. Juna u sali “Taše”, organizovan je okrugli sto na temu “Zapošljavanje mladih i preduzetništvo”, kome su prisustvovali predstvnici ZZCG, opštine Pljevlja, preduzetnika.

“Biti mladi preduzetnik zahtijeva mnogo truda i odlučnosti, kao i sposobnost i spremnost preuzimanja rizika i odgovornosti. Preduzetnik ima viziju ne samo ostvarivanja profita, već i širu viziju otvaranja radnih mjesta, pomažući ljudima da razvijaju svoj potencijal, doprinose društvu i istovremeno obezbjeđuju rast organizacije i kolektiva. Prirodna sklonost mladih prema inovacijama i promjenama čini upravo mlade ljude pogodnim za bavljenje preduzetništvom, pod uslovom da zajednica može mladima pružiti pravu podršku da prevaziđu izazove koje preduzetništvo nosi i poboljšaju šanse za uspjeh. Privredni razvoj grada ima značajnih koristi od omladinskog preduzetništva u smislu otvaranja novih radnih mjesta, inovacija proizvoda i usluga, tržišne konkurencije, revitalizacije zajednice i stvaranja prihoda”, poručili su iz NVO “LEGALIS”.

Predstavnik ZZZCG Aldin Kordić predstavio je programe zapošljavanja i samozapošljavanja mladih, odnosno konkurse koje raspisuju za pokretanje preduzetništva kroz odobravanje nepovratnih novčanih sredstava za realizaciju kvalitetnih biznis ideja.

Milica Sekulić, sekretarka za sport i mlade u Opštini Pljevlja, predstavila je Lokalni akcioni plan za mlade kao i aktivnosti koje lokalna samouprava sprovodi u cilju osnaživanja mladih da iskoriste mogućnosti koje im pruža Opština Pljevlja. Menadžerka Opštine Pljevlja Ljiljana Đondović predstavila je projekat Youth Start Up – od ideje do biznisa koji je namijenjen mladima iz Pljevalja uzrasta od 18 do 30 godina.

Irma Prljača, vlasnica i osnivač salona “Irma hair studio Pljevlja”, kazala je da joj se tek prije tri mjeseca ostvarila želja da pokrene sopstveni biznis. Prilikom pokretanja biznisa naišla je na zahtjevnu administraciju da bi pokrenula sopstveni biznis. Svoje znanje i iskustvo je spremna da uloži kako bi kroz određeno vrijeme postala uspješna preduzetnica.

Zaključak okruglog stola je da svi zajedno moraju dati doprinos kako bi pokrenuli preduzetnički duh u Pljevljima, stvorili povoljnije uslove za otvaranje malih preduzeća od strane mladih na području opštine Pljevlja. Prisutni novinari su imali primjedbu da je do posla teško doći bez stranačkih preporuka, kao i da je marketing prisutan u reklamiranju zarada od hiljadu eura u pojedinim trgovačkim lancima dok one nisu veće od 500 eura, a mnogi ne smiju ni da kažu koliko im iznosi mjesečna zarada. Glavni problem je kome ponuditi usluge u gradu gdje se osipa broj stanovnika

Okrugli sto je organizovan u okviru projekta “Škola preduzetništva – Mlad se osnaži” koji realizuje Nvo Legalis, a koji je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD2, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD2 program realizuje se u partnerstvu sa petnaest lokalnih samouprava, u okviru pet klastera među kojima je i klaster Tara.