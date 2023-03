Sudije i tužioci sve češće na meti, država nemoćna

Aktiviranje eksplozivne naprave u Osnovnom sudu u Podgorici juče, kada je stradala jedna osoba a devet povrijeđeno, nije prvi slučaj unošenja oružja i tragičnih scena u pravosudnim institucijama. Česte su bili napadi, tuče i rasprave u kancelarijama i hodnicima sudova, ali prije dvadesetak godina desilo se i ubistvo sudije.

Sa mjesta jučerašnje nesreće (Foto: RTCG)

Konkretnije, prije 18 godina ubijena je sudija Osnovnog suda u Baru Milorija Pejović Đukić na radnom mjestu, dok je advokat Đorđe Janković lakše ranjen kada je na njih pucao Batrić Đuković, saobraćajni inženjer u penziji. Osuđen je na 30 godina za ovaj zločin.

Cetinjanin D.D. (61) izvršio je 2020. godine samoubistvo aktiviranjem ručne bombe u prostorijama Osnovnog državnog tužilaštva na Cetinju. U tom događaju, međutim, nije bilo drugih povrijeđenih.

I sutkinja Suda za prekršaje u Kotoru Jelena Stanišić napadnuta je 2018. godine za vrijeme obavljanja dužnosti. Sutkinju Stanišić napala je djevojka muškarca protiv kojeg je ona vodila sudski postupak.

U septembru 2022. godine pritvoren je D.K., jer je napao državnu tužiteljku u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Napad na tužiteljku se desio u prostorijama tužilaštva. Konkretno, ona je napadnuta u svojoj kancelariji.

Polivinom 2018. godine dogodio se fizički obračun u hodniku Privrednog suda, reagovala je tada i policija.

Nakon najnovijih dešavanja, iz Vrhovnog suda Crne Gore izrazili su zabrinutost zbog ugrožene bezbjednosti zgrada sudova a istakli su i da već godinama ukazuju na potrebu formiranja Službe za obezbjeđenje, te i podizanja nivoa bezbjednosti zaposlenih i građana koji imaju pristup sudovima.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da problem obezbjeđenja sudova i tužilaštava datira deceniju unazad, kada je Zakonom predviđeno da te ustanove ne obezbjeđuje policija već da sami organizuju obezbjeđenje svojih objekata.

„MUP će u cilju povećanja bezbjednosti nastaviti intenzivnu zaštitu i zahtijevaćemo strožije kontrole i jače bezbjednosne mjere. Ovim povodom, u narednim danima sastaće se i Vijeće za nacionalnu bezbjednost koje će dati i određene smjernice“, najavljeno je iz MUP-a.

Da je bezbjednosna situacija u sudovima loša ukazala je i predsjednica Osnovnog suda Željka Jovović koja je juče javnost informisala da je detektor za metal u zgradi suda postavljen 2005. godine, ali da nikada nije stavljen u funkciju jer, kako je kazala nije odgovarao.

„Od kada sam na ovoj funkciji, i 15 godina radim u toj zgradi, govorimo da zgrada nije bezbjedna. To nije samo zgrada Osnovnog suda već i zgrade svih sudova, osim Vrhovnog i Višeg suda. Mi smo imali više sastanaka sa Upravom policije,, a u ove tri godine kako sam ja na ovoj poziciji imala sam sigurno preko sto sastanaka sa predstavnicima Uprave policije“, kazala je Jovović.

Navela je da su u decembru imali sastanak direktor Uprave za imovinu, čelnik Uprave policije i ona, i to na njenu inicijativu.

„Bila sam član Radne grupe kad je trebala da se uvede sudska straža, ali treba sredstava. To nije jednostavno organizovati a i sredstava nismo imali“, kazala je Jovović.

U Zakonu o državnom Ttžilaštvu i Zakonu o sudovima već osam godina piše da su za obezbjeđenje objekata zaduženi zaposleni u tim institucijama, ili pravna lica ovlašćena za taj posao. Ne i policija.

„Policija je dovedena, da kažem u situciju, da već nekoliko godina obezbjeđuje ili stvara uslove za bezbjedan rad u sudnicama, iako za to ne postoje zakonski uslovi. I policija to radi svojim fizičkim prisustvom i to radi u dijelu prvenstveno obezbjeđenja uslova za rad u sudnicama, zaštite sudija i održavanja reda tokom suđenja“, kazao je direktor Uprave policije Zoran Brđanin.

Ostaje da se vidi hoće li jučerašnji događaj pokrenuti nadležne da konačno riješe pitanje bezbjednosti u najvišim državnim institucijama.

Izvor-rtcg