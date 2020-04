SUHIH: Plate funkcionera ograničiti na 800 eura

PREDLOG

Funkcionerima u Glavnom gradu, dok traje situacija izazvana epidemijom, trebalo bi ograničiti plate na 800 eura, a sve preko što primaju preusmjeriti u fond za pomoć ublažavanja posledica krize, predlaže Đorđe Suhih, predsjednik Skupštine Glavnog grada.

Suhih u izjavi za Dan navodi da će o ovome narednih dana razgovarati sa koalicionim partnerima na lokalnom nivou kako bi dogovorili način na koji gradski fumcioneri mogu pomoći.

On navodi da nije za to da se samo funkcionerima A i B grupe smanje plate, kako je to uradila Vlada na državnom nivou umanjujući zarade funkcionerima sa najvećim primanjima za 50 odsto.

U budžetu Glavnog grada za ovu godinu opredijeljeno je 10.966.900 eura za bruto zarade, a plate nosiocima izvršne vlasti su preko 1.000 eura.

„Sada da se gradonačenik i njegovi zamjenici odreknu pola plate, a sekretari ne, tada bi gradonačelnik i zamjenici imali manju platu od sekretara koji prima 1.100 eura. To se meni čini malo nelogičnim, uz svo uvažavanje da svi treba da pomognu. Mi smo pola plate prošlog mjeseca dali. Možda bi trebalo staviti da maksimalna plata bude 800 eura, a da sve što se preko toga prima daju u fond. To se meni čini logičnijim rješenjem nego ovim što je donijet na državnom nivou da se samo funkcionerima iz A i B grupe smanje plate za pola, a ostalima ništa“, kazao je Suhih.

Time, dodaje, ne bi ugrozili ljude koji imaju male plate, a opet bi na neki način uključili i veliki broj ljudi.

„Saglasan sam da ljudi sa najvećim primanjima, uvažavajući trenutak u koji se nalazimo, pomognu u prevazilaženju ove situacije. Za sada nijesam razgovarao sa koalicionim partnerom ali ću to uraditi narednih dana jer imamo konsultacije oko načina održavanja sjednice Skupštine Glavnog grada“,navodi Suhih.

Ranije saopštio da razmišljaju i o rebalansu budžeta: Suhih (Foto: rtcg.me/Arhiva)

On je prije nekoliko dana saopštio da razmišljaju i o rebalansu budžeta jer se gradska kasa zbog trenutne situacije ne punin planiranom dinamikom.

izvor: rtcg.me