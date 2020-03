Šume gore, za posledice niko ne odgovara

Iz Ekološkog društva „Breznica” upozoravaju da Komunalna policija, kao i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova ništa ne preduzimaju kada je u pitanju paljenje šuma i nepokošenih livada čime se ekosistemu nanosi nesagledva šteta. Izvršni direktor ED „Breznica” Milorad Mitrović kaže da je najbolji pokazatelj da se ništa ne preduzima to što za počinioce nema izrečenih kazni. Mitrović podsjeća da se kao posledica paljenja livada i šuma desio požar u kome je stradalo jedno lice, kao i požari gdje su stradala dva pomoćna objekta dok su vatrogasci u poslednji momenat spasili dvije kuće. Tokom paljenja livada na teritoriji pljevaljske opštine desilo se na desetine šumskih požara u kojima je stradalo mlado i staro drveće.

Ako imamo situaciju da nema kazni i uhvaćenih lica u prestupu, onda ili su komunalni policajci i pripadnici policije nesposobni ili ništa ne rade po ovom pitanju. Livade se pale u naseljima Ševari i Guke i niko ništa ne preduzima. Kao da se počinioci ne mogu otkriti i kao da se ne zna da su većina tih prestupnika vlasnici zapaljenih livada – kaže Mitrović i dodaje da su brojni požari izazvali velike štete, a posebno je pričinjena velika šteta životnoj sredini.

Tamo gdje se livade pale ili pašnjaci zemljište postaje posno. Uništavaju se ogromni prostori i mnoge biljne vrste. Pritom nije tačno da bolje pečurka raste tamo gdje su opožarena područja, jedino što se na tom prostoru bolje uoče, ali je sasvim sigurno da ih ima manje. Štete su ogromne- podvlači Mitrović i poručuje da mu nije jasno zbog čega se ćuti i u Upravi za šume.

Mitrović ističe da je poslednjih dana bilo mnogo požara i to ne samo u pljevaljskoj opštini već i na području drugih opština. U tim požarima najčešće strada šumski podmladak, koji se popularno naziva nisko rastinje.

Gdje god krenete u seoska područja viditi dim i kako gore šume. Nažalost, pljevaljski vatrogasci ne mogu da postignu i da sve te požare ugase. U toku noći uz brda kao da idu ognjene zmije koje satiru šume, kaže Mitrović i navodi da je sasvim jasno da su požari podmetnuti i da se moraju otkriti počinioci.

Prema njegovim riječima niko ne smije da štiti one koji izazivaju požare, a posebno ne one koji to rade svjesno i sa namjerom.

Desi se da neko želi da zapali neki otpad a onda se sve istrgne kontroli i dođe do požara. Međutim, ima i slučajeva gdje se požari izazivaju sa namjerom i tu niko ne smije da ima zaštitu ili da prema njima bude bilo kakva tolerancija – kazao je Mitrović.

Prema objavljenim podacima iz pljevaljske Službe zaštite i spasavanje ovog mjeseca bilo je dana kada se intervenisalo na gašenju požara i po pet puta. Pritom šumske požare u udaljenim selima niko nije ni pominjao. A sasvim je sigurno da ih je bilo.

Nema prijavljivanja zbog nepovjerenja u policiju

U Pljevljima postoji praksa gdje se navodno niko nikome ne želi javno da zamjeri. To je razlog zbog čega komšija komšiju ne želi javno ni da prijavi kada nanosi štetu. S druge strane, mnogi bi tajno prijavili one koji izazivaju požare, ali to ne čine, jer nemaju povjerenja ni u Komunalnu policiju, ni u pripadnike policije. Iskustvo im govori da policajci prenesu prijavljenom ko ga je prijavio, pa zato nema ni prijavljivanja, a vatrena stihija u gradskoj zoni satire sve ispred sebe – ističe Milorad Mitrović.