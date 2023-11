Sunčano, do 17 stepeni

U Crnoj Gori se očekuje lijep i sunčan dan.

Na sjeveru je jutros hladno, lokalno po kotlinama i dolinama magla.

Tokom dana biće pretežno sunčano, a krajem dana povećanje oblačnosti i jačanje južnog vjetra. Tokom noći očekuje se umjeren do jak južni vjetar. Temperatura vazduha od 11 do 17 stepeni.

Na jugu će biti pretežno sunčano, krajem dana i tokom noći povećanje oblačnosti. Na krajnjem jugoistoku ujutru pojačan sjeveroistočni vjetar, naveče i tokom noći umjeren do pojačan, južni. Temperatura vazduha do 21 stepen.

More će biti malo do umjereno talasasto. Vjetar, rano ujutru pojačan sjeveroistočni, tokom dana slab do umjeren zapadnih smjerova. Naveče tokom noći vjetar umjeren do jak, južni.

Temperatura mora oko 21 stepen.

Na sjeveru, u petak i subotu kiša sa jakim, na udare i vrlo jakim, južnim vjetrom, naročito u petak.

U subotu slabija kiša, u planinama susnježica i snijeg. Krajem dana i tokom noći u većini mjesta prestanak padavina.

Na jugu u petak oblačno i nestabilno sa kišom. Mjestično se očekuju obilnije padavine i grmljavina.

U subotu, pretežno oblačno, ujutru i prijepodne ponegdje jača kiša, popodne osjetno manje padavina.

Duvaće umjeren do pojačan vjetar južnih smjerova. Posebno tokom noći u petak na subotu na jugoistoku očekuje se jak južni vjetar.

Prognoza za Evropu

Snažan i prostran ciklon sa centrom u regionu britanskih ostrva sa baričkom dolinom nestabilnosti koje se preko zapadne Evrope pruža u pravcu juga i koja se premješta istočno, na zapadu kontinenta u pravcu centralnih djelova i u centralnom Mediteranu usloviće promjenljvo vrijeme sa kišom a na sjeveru Italije obilnija kiša, u regionu Alpa sniježne padavine. Slabija kiša i susnježica očekuju se na sjeveru kontinenta, u regionu Skandinavije.

Temperatura vazduha od 5 stepeni u Oslu, do 24 u Atini.

Prognoza za Balkan

Područje Balkana na kratko će biti pod uticajem slaboizraženog baričkog grebena koji kratkotrajno donosi pretežno sunčano i relativno toplo vrijeme.

Samo u perifernim istočnim i jugoistočnim predjelima tokom dana promjenljivo oblačno. Ponegdje moguća kiša kratkotrajno. Kasno popodne i naveče novi kišni talas sa zapada zahvatiće područje Slovenije u pravcu Istre.

Temperatura vazduha do 24 stepena u Atini.

Zanimljivosti

Evropski Copernicus servis danas je objavio službenu informaciju, da je oktobar ove godine, globalno bio rekordno najtopliji.

Temperatura je bila 0,85 stepeni iznad prosjeka.

U Evropi bio je četvrti po redu najtopliji.

Kod nas, u Podgorici i na Žabljaku, u pogledu prosječne maksimalne dnevne temperature bio je treći po redu najtopliji.

Izvor-rtcg