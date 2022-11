Sunčano, do 22 stepena

Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, prijepodne uglavnom slab do umjeren, u drugom dijelu dana i tokom noći pojačan i jak

predjelima promjenljivo oblačno, na primorju sa dužim sunčanim periodima.

Na sjeveru pretežno oblačno i uglavnom suvo, ili samo ponegdje uz malo kiše. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, prijepodne uglavnom slab do umjeren, u drugom dijelu dana i tokom noći pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 14, najviša dnevna od 7 do 22 stepena.

Podgorica: Malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni prijepodne uglavnom slab do umjeren, u drugom dijelu dana će znatno pojačati. Jutarnja temperatura vazduha oko 11, najviša dnevna 21 stepen.

